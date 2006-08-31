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Марта
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Marta

Марта, 2006

2006 / Чехия
4.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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4.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 31 августа 2006
Режиссер
Марта Новакова
В ролях
Петра Спалкова
Ян Новотны
Виктор Фатка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Марта 1 постер
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