Марта, 2006

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о выходе в прокат 4.9 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5 Продолжительность 1 час 17 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 31 августа 2006 Режиссер Марта Новакова В ролях Петра Спалкова Ян Новотны Виктор Фатка Все актеры и съемочная группа 1 постер

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