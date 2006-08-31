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Марта
Marta
Марта, 2006
2006 / Чехия
4.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
военный
драма
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4.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
2006
Премьера в мире
31 августа 2006
Режиссер
Марта Новакова
В ролях
Петра Спалкова
Ян Новотны
Виктор Фатка
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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