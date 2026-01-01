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Постер фильма Король Генрих V
7.5
Киноафиша Фильмы Король Генрих V
7.5

Король Генрих V

, 1989
Henry V
Великобритания / боевик, драма, мелодрама, исторический, военный / 18+
Постер фильма Король Генрих V
7.5

О фильме

Действие происходит в 1415 году, когда 28-летний английский король вторгся во Францию, пытаясь укрепить свой пошатнувшийся трон. После ряда дорого доставшихся побед жестоко потрепанная армия Генриха сталкивается с пятикратно превосходящими их силами французов…

В ролях

Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Хор
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Король Генрих V
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Джуди Денч
Джуди Денч
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Брайан Блессид
Duke Thomas Beaufort of Exeter
Саймон Шепард
Саймон Шепард
Герцог Глостерский Гамфри
Джеймс Ларкин
Duke John of Bedford
Джеймс Симмонс
Duke Edward of York
Пол Грегори
Westmoreland
Чарльз Кей
Archbishop of Canterbury
Алек МакКауэн
Bishop of Ely
Режиссер Кеннет Брана
Сценарист Уильям Шекспир, Кеннет Брана
Композитор Патрик Дойл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 5 октября 1989
Дата выхода
6 октября 1989 Россия 12+
29 января 1990 Австралия
5 октября 1989 Великобритания
13 декабря 1990 Германия
30 сентября 2010 Греция
6 октября 1989 Казахстан
27 апреля 1990 Португалия
6 октября 1989 США
6 октября 1989 Украина
13 декабря 1990 Франция 12
15 февраля 1992 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $10 161 211
Производство Renaissance Films, British Broadcasting Corporation (BBC)
Другие названия
Henry V, Enrique V, Henrik V, Henrique V, Генрих V: Битва при Азенкуре, Enrico V, Errikos o 5os, Heinrich V., Henri V, Henric al V-lea, Henrik V., Henrikas V, Henrique 5º, Henry V., Henryk V, Kuningas Henrik V, V. Henrik, Ερρίκος ο 5ος, Генріх V, Хенри V, ヘンリー五世, 亨利五世, Henry V 1989, Heinrich V

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb

Цитаты

[Обращаясь к войскам]
Король Генрих V И Криспин и Криспиан никогда больше не пройдут мимо с этого дня до конца света, чтобы мы в них не были помнены. Мы, немногие, мы счастливые немногие, мы братство братьев, ибо тот, кто сегодня прольёт со мной кровь, будет моим братом. Пусть он и самый подлый, этот день смягчит его судьбу, а джентльмены Англии, сейчас лежащие в кроватях, будут считать себя проклятыми, что их не было здесь, и будут презирать свою мужественность, пока кто-нибудь говорит о тех, кто сражался с нами в день святых Криспина и Криспиана!

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