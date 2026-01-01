[Обращаясь к войскам]

Король Генрих V И Криспин и Криспиан никогда больше не пройдут мимо с этого дня до конца света, чтобы мы в них не были помнены. Мы, немногие, мы счастливые немногие, мы братство братьев, ибо тот, кто сегодня прольёт со мной кровь, будет моим братом. Пусть он и самый подлый, этот день смягчит его судьбу, а джентльмены Англии, сейчас лежащие в кроватях, будут считать себя проклятыми, что их не было здесь, и будут презирать свою мужественность, пока кто-нибудь говорит о тех, кто сражался с нами в день святых Криспина и Криспиана!