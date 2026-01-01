Действие происходит в 1415 году, когда 28-летний английский король вторгся во Францию, пытаясь укрепить свой пошатнувшийся трон. После ряда дорого доставшихся побед жестоко потрепанная армия Генриха сталкивается с пятикратно превосходящими их силами французов…
|6 октября 1989
|Россия
|12+
|29 января 1990
|Австралия
|5 октября 1989
|Великобритания
|13 декабря 1990
|Германия
|30 сентября 2010
|Греция
|6 октября 1989
|Казахстан
|27 апреля 1990
|Португалия
|6 октября 1989
|США
|6 октября 1989
|Украина
|13 декабря 1990
|Франция
|12
|15 февраля 1992
|Южная Корея
|15