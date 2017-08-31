Форма воды, 2017

- Фильм «Форма воды»получил Золотого льва на Венецианском кинофествиле в 2017 году

- Октавия Спенсер считает, что ее роль - это комбинация ее персонажей из фильмов «Скрытые фигуры» и «Прислуга»

- Этот фильм стал первой совместной работой режиссера с женщиной со-автором

- Постер был нарисован известным художником Джеймсом Джином, рисовавшим комиксы для DC

- Съемки фильма заняли 12 недель

- Майкл Стулбарг и Салли Хокингс снимались в фильме «Жасмин»