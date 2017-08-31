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The Shape of Water

Форма воды, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Жизнь лаборантки меняется, когда она узнает о тайном эксперименте
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«Форма воды» — новая фэнтезийная мелодрама от режиссёра Гильермо дель Торо, снявшего «Лабиринт Фавна» и двух «Хеллбоев».  В ролях снялись Салли Хоккинс («Беззаботная»), Майкл Шеннон («99 домов», «Под покровом ночи») и Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»).

Фильм «Форма воды» расскажет об отношениях девушки по имени Элайза и существа-амфибии. Действия картины происходят на фоне противостояния США и СССР во времена Холодной войны, примерно в 1962 году. Ничем не примечательная, одинокая жизнь работника лаборатории Элайзы получает необычный поворот, когда она и ее коллега по имени Зельда внезапно обнаруживают результаты секретного эксперимента.

 

- Фильм «Форма воды»получил Золотого льва на Венецианском кинофествиле в 2017 году

- Октавия Спенсер считает, что ее роль - это комбинация ее персонажей из фильмов «Скрытые фигуры» и «Прислуга»

- Этот фильм стал первой совместной работой режиссера с женщиной со-автором

- Постер был нарисован известным художником Джеймсом Джином, рисовавшим комиксы для DC

- Съемки фильма заняли 12 недель

- Майкл Стулбарг и Салли Хокингс снимались в фильме «Жасмин»

Тайная правительственная лаборатория, где работает Элиза, похожа на могилу: полная изоляция и тишина. Но все меняется в момент, когда девушка вместе со своей коллегой обнаруживает, что в этом неприглядном месте проводится эксперимент, о котором знают лишь избранные.

7.3 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 января 2018
Премьера онлайн 27 февраля 2018
Премьера в мире 31 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Даг Джонс
Даг Джонс
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг
Все актеры и съемочная группа
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Золотой глобус Лучший режиссёр
Золотой глобус Лучшая музыка к фильму
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Форма воды
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«Форма воды» − медленно тающий рафинад на языке современного зрителя, настолько избалованного емкими футуристичными фэнтези, что ностальгическое ретро оказывается приятным сюрпризом. Признанный мастер жанра Гильермо дель Торо не предлагает ничего нового в смысле идей и даже их визуализации, но так смакует черно-белое прошлое, что удовольствие начинает щекотать за ушами с первых кадров. Его победы на Венецианском кинофестивале и Золотом глобусе (за режиссуру) непрозрачно…
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Anastasia Ganina 11 февраля 2018, 15:47
I can either save him, or let him die
Задача всех поклонников кино на ближайшее время - успеть оценить главных номинантов на премию Оскар, которые… Читать дальше…
Ян Левитин 24 января 2018, 22:43
Давно не смотрел подобную муть
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саундтрек фильма Форма воды
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