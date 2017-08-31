Форма воды, 2017

«Форма воды» — новая фэнтезийная мелодрама от режиссёра Гильермо дель Торо, снявшего «Лабиринт Фавна» и двух «Хеллбоев». В ролях снялись Салли Хоккинс («Беззаботная»), Майкл Шеннон («99 домов», «Под покровом ночи») и Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»).
Фильм «Форма воды» расскажет об отношениях девушки по имени Элайза и существа-амфибии. Действия картины происходят на фоне противостояния США и СССР во времена Холодной войны, примерно в 1962 году. Ничем не примечательная, одинокая жизнь работника лаборатории Элайзы получает необычный поворот, когда она и ее коллега по имени Зельда внезапно обнаруживают результаты секретного эксперимента.
- Фильм «Форма воды»получил Золотого льва на Венецианском кинофествиле в 2017 году
- Октавия Спенсер считает, что ее роль - это комбинация ее персонажей из фильмов «Скрытые фигуры» и «Прислуга»
- Этот фильм стал первой совместной работой режиссера с женщиной со-автором
- Постер был нарисован известным художником Джеймсом Джином, рисовавшим комиксы для DC
- Съемки фильма заняли 12 недель
- Майкл Стулбарг и Салли Хокингс снимались в фильме «Жасмин»
Тайная правительственная лаборатория, где работает Элиза, похожа на могилу: полная изоляция и тишина. Но все меняется в момент, когда девушка вместе со своей коллегой обнаруживает, что в этом неприглядном месте проводится эксперимент, о котором знают лишь избранные.
Задача всех поклонников кино на ближайшее время - успеть оценить главных номинантов на премию Оскар, которые… Читать дальше…