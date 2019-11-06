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Мидуэй Мидуэй
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Midway

Мидуэй, 2019

2019 / США
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Фильм о героическом сражении американского флота против японского в июне 1942 года
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Причины посмотреть Факты О фильме

Драматический фильм рассказывает о реальных исторических событиях, происходивших в 1942 году – сражении за Мидуэй. Битва, в которой Япония потерпела катастрофическое поражение, была переломным моментом, обусловившим капитуляцию в войне. В центре сюжета – Честер Нимиц, руководитель американского флота, и летчик по прозвищу Уэйд.

  • Режиссер Роланд Эммерих известен своими предыдущими работами в жанре блокбастера – «День независимости» и «Звездные врата».
  • На самом деле Уэйда зовут Кларенс Маккласки.
  • «Мидуэй» – второй военный фильм Эммериха после вышедшего в 2000 году «Патриота».
  • Акцент в повествовании делается на героизме американских военных флота и авиации, которые своими отважными действиями смогли поменять ход истории.
  • Съемки фильма проходили в Монреале и на Гавайских островах.
  • Обломки японских авианосцев, Кага и Акаги, были обнаружены за несколько недель до выхода фильма в прокат.
  • Силы сторон в битве были неравны: японцы значительно превосходили по количеству армию США. Тем не менее, Америка одержала тактическую и стратегическую победу.
  • Сцена после титров дает понять, что создатели запланировали еще один военный фильм, который расскажет зрителю о сражении на Филиппинских островах.

История героического подвига офицеров и простых солдат в Битве за Мидуэй, крупнейшем морском сражении между флотом США и Объединенным флотом Японии, которое стало поворотным моментом на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Преодолеть преграды на пути к победе бойцам помогли интуиция, сила духа и подлинное мужество.

8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 ноября 2019
Премьера онлайн 18 февраля 2020
Премьера в мире 6 ноября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роланд Эммерих
Роланд Эммерих
В ролях
Люк Эванс
Люк Эванс
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Эд Скрейн
Эд Скрейн
Все актеры и съемочная группа
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Мидуэй смотреть онлайн

Мидуэй
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Начало Второй мировой войны, США сохраняет нейтралитет, но внезапная атака на Пёрл-Харбор заставляет страну вступить в войну. В 1942 году японский флот и авиация планируют окончательно подавить силы врага, атаковав базу на атолле Мидуэй. Но американцы, разгадав шифр радиопередач, уже готовятся к сражению, которое переломит ход войны. Битва за Мидуэй — один из определяющих моментов в войне для США, своеобразная противоположность Пёрл-Харбору. Победа американцев в этом сражении, хоть и…
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rafik.ivanov.85 15 ноября 2019, 18:59
Ну так чисто за спецфекты посмотреть можно .
ferula2011 20 ноября 2019, 22:21
Очередная пиндосская лажа.Япошки бомбят Перл харбор,а пиндосы в ответ нселение Токио.Вот такой американский героизм
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Ченнинг Татум получил роль в фильме о монстрах от студии Universal Продюсируют проект создатели дилогии «Мачо и ботан».
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23 ноября 2020 12:14
Битва начинается: Первый трейлер военной драмы «Мидуэй» Фильм основан на реальных событиях.
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28 июня 2019 08:54
Люк Эванс сыграет в военном фильме Роланада Эммериха Люк Эванс пополнил каст нового фильма Роланда Эммериха («День независимости», «Послезавтра») «Мидуэй», в котором уже заявлены Мэнди Мур и Вуди Харрельсон. Картина,
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5 июля 2018 11:23
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