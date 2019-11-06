Мидуэй, 2019

Драматический фильм рассказывает о реальных исторических событиях, происходивших в 1942 году – сражении за Мидуэй. Битва, в которой Япония потерпела катастрофическое поражение, была переломным моментом, обусловившим капитуляцию в войне. В центре сюжета – Честер Нимиц, руководитель американского флота, и летчик по прозвищу Уэйд.
История героического подвига офицеров и простых солдат в Битве за Мидуэй, крупнейшем морском сражении между флотом США и Объединенным флотом Японии, которое стало поворотным моментом на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Преодолеть преграды на пути к победе бойцам помогли интуиция, сила духа и подлинное мужество.