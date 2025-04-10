«Отряд Светлячков» - история об обороне Аджимушкайских каменоломен. Это случилось в мае 1942 года – несколько отрядов войск Крымского фронта, вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях.
Главный герой, современный мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.
|10 апреля 2025
|Россия
|Кинотайм