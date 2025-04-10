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Отряд Светлячков

Современный мальчик попадает во времена Великой Отечественной войны и принимает участие в обороне Аджимушкайских каменоломен Otryad Svetlyachkov 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 16
Не пойду 5

О фильме

«Отряд Светлячков» - история об обороне Аджимушкайских каменоломен. Это случилось в мае 1942 года – несколько отрядов войск Крымского фронта, вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях.
Главный герой, современный мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.

Отряд Светлячков - трейлер
Отряд Светлячков  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 19 июня 2025
Премьера в мире 10 апреля 2025
Дата выхода
10 апреля 2025 Россия Кинотайм
Сборы в мире $69 446
Производство Российская киногруппа, Studiya MOST, creative association
Другие названия
Otryad Svetlyachkov, Отряд «С», Отряд Светлячков
Режиссер
Станислав Мареев
В ролях
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Антон Момот
Антон Момот
Алена Чехова
Алена Чехова
Дмитрий Сутырин
Дмитрий Сутырин
Анна Чурина
Анна Чурина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
4.1 IMDb
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Отряд Светлячков
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Татьяна Олрер 11 апреля 2025, 17:00
Очень рекомендую к семейному просмотру.
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Новости о фильме
Мальчик переносится во времена Великой отечественной войны в трейлере фильма «Отряд светлячков»
Мальчик переносится во времена Великой отечественной войны в трейлере фильма «Отряд светлячков» Главный герой ухватывается за шанс изменить прошлое.
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8 февраля 2024 14:59
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Отряд Светлячков - трейлер
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Отряд Светлячков - трейлер
Отряд Светлячков Трейлер
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