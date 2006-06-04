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Киноафиша Фильмы Перегон

Перегон

Peregon 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в 1943 году на Чукотке. На военной базе, которая используется в качестве промежуточного аэродрома для американских самолетов, поставляемых в СССР, жизнь идет своим чередом. События, которые творятся здесь, бывают разные - забавные и романтические, курьезные и печальные. Так, например, однажды на базу прибывает целая эскадрилья очаровательных летчиц. Советский офицер Лисневский влюбляется в американку Мэри Маклейн, но как быть, если влюбленные говорят на разных языках? Другая история скорее трагического, чем комедийного плана - комендант базы погибает от рук ревнивой любовницы. А не так далеко от аэродрома коренные жители никак не могут взять в толк, зачем люди воюют…

  • Реальная военная база, используемая для перегонки американских самолетов в СССР, располагалась не на Чукотке, а в городе Фэрбанкс, США.
  • Окрестности базы создатели фильма отсняли в поселке Лиинахамари, расположенном в Мурманской области, сцены на аэродроме были сняты в двух десятках километров от Нижнего Новгорода. 
  • Самолеты, появляющиеся в кадре, являются спортивными моделями Як-52. Для наземных съемок был использован макет истребителя “Аэрокобра” в натуральную величину.

1943 год, Чукотка, специальный транзитный аэродром, здесь русские и американские летчики перегоняют через Аляску и Сибирь на фронт американские истребители "Аэрокобра". Это история русских, американцев, аборигенов Крайнего Севера, история мужчин и женщин на войне. Любовь русского офицера и американской летчицы Мэри Маклейн сталкивается с языковыми и культурными барьерами, из-за чего возникает множество курьезных и нелепых, а иногда и трагических ситуаций. А рядом с полярным аэродромом существует другой мир – мир местных эскимосов, живущих далекой от войны жизнью.

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 4 июня 2006
Дата выхода
4 июня 2006 Россия Наше кино 16+
3 июля 2006 Беларусь
3 июля 2006 Казахстан
6 июня 2006 США
3 июля 2006 Украина
Сборы в мире $243 784
Производство CTB Film Company
Другие названия
Peregon, Obóz przejściowy, Sibiro tranzitas, Transit, Междинна зона, Перегон
Режиссер
Александр Рогожкин
Александр Рогожкин
В ролях
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Анастасия Немоляева
Анастасия Немоляева
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Кэтрин Инноченте
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Перегон

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Наша рецензия

В «Перегоне», премьера которого состоялась 3 июля в кинотеатре «Аврора», Александр Рогожкин более чем органично продолжает ту линию, которую он вычерчивает (или гнет – кому как больше нравится) на протяжении последних примерно пятнадцати лет. «Перегон» – неспешная 127-минутная притча, где извивы и детали филигранного психологического рисунка характеров и судеб приводят к неизбежному философическому знаменателю (а равно, кстати говоря, и числителю), которым поверяется спокойная и ничего,…
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ADI 2 апреля 2015, 12:51
Фильм,действительно хороший. Начинается очень красиво. Некоторые кадры в начале напоминают Arizona dreams Кустурицы.
Много людей -получается… Читать дальше…
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