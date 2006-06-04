Действие фильма разворачивается в 1943 году на Чукотке. На военной базе, которая используется в качестве промежуточного аэродрома для американских самолетов, поставляемых в СССР, жизнь идет своим чередом. События, которые творятся здесь, бывают разные - забавные и романтические, курьезные и печальные. Так, например, однажды на базу прибывает целая эскадрилья очаровательных летчиц. Советский офицер Лисневский влюбляется в американку Мэри Маклейн, но как быть, если влюбленные говорят на разных языках? Другая история скорее трагического, чем комедийного плана - комендант базы погибает от рук ревнивой любовницы. А не так далеко от аэродрома коренные жители никак не могут взять в толк, зачем люди воюют…