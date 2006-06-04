Действие фильма разворачивается в 1943 году на Чукотке. На военной базе, которая используется в качестве промежуточного аэродрома для американских самолетов, поставляемых в СССР, жизнь идет своим чередом. События, которые творятся здесь, бывают разные - забавные и романтические, курьезные и печальные. Так, например, однажды на базу прибывает целая эскадрилья очаровательных летчиц. Советский офицер Лисневский влюбляется в американку Мэри Маклейн, но как быть, если влюбленные говорят на разных языках? Другая история скорее трагического, чем комедийного плана - комендант базы погибает от рук ревнивой любовницы. А не так далеко от аэродрома коренные жители никак не могут взять в толк, зачем люди воюют…
1943 год, Чукотка, специальный транзитный аэродром, здесь русские и американские летчики перегоняют через Аляску и Сибирь на фронт американские истребители "Аэрокобра". Это история русских, американцев, аборигенов Крайнего Севера, история мужчин и женщин на войне. Любовь русского офицера и американской летчицы Мэри Маклейн сталкивается с языковыми и культурными барьерами, из-за чего возникает множество курьезных и нелепых, а иногда и трагических ситуаций. А рядом с полярным аэродромом существует другой мир – мир местных эскимосов, живущих далекой от войны жизнью.
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