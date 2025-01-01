Экранизация одноименной сатирической книги Владимира Войновича, широко известной в нашей стране. Картина удачно передала стилистику книги — абсурд и гротеск доведены до пропорций смешных до истерики, но лиризм при всем этом присутствует. Сравнить это можно только с похождениями бравого солдата Швейка.

Первая киноверсия знаменитого сатирического романа Владимира Войновича снята в Чехии знаменитым режиссером Иржи Менцелем необыкновенно деликатно и лирически. Летел себе по небу ероплан. Летел-летел, а потом взял да и сверзился на нашу родную советскую землю. Но не смертоубийственно сверзился, а так, из серии вынужденной посадки. Летчик, пережив кратковременный шок от общения с любопытными колхозниками, уехал в свою эскадрилью, а самолет так и остался торч