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Постер фильма Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина
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Киноафиша Фильмы Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина

Zivot a neobycejna dobrodruzstvi vojaka Ivana Conkina 18+
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О фильме

Экранизация одноименной сатирической книги Владимира Войновича, широко известной в нашей стране. Картина удачно передала стилистику книги — абсурд и гротеск доведены до пропорций смешных до истерики, но лиризм при всем этом присутствует. Сравнить это можно только с похождениями бравого солдата Швейка.

Первая киноверсия знаменитого сатирического романа Владимира Войновича снята в Чехии знаменитым режиссером Иржи Менцелем необыкновенно деликатно и лирически. Летел себе по небу ероплан. Летел-летел, а потом взял да и сверзился на нашу родную советскую землю. Но не смертоубийственно сверзился, а так, из серии вынужденной посадки. Летчик, пережив кратковременный шок от общения с любопытными колхозниками, уехал в свою эскадрилью, а самолет так и остался торч

Страна Чехия / Великобритания / Франция / Италия / Россия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1994
Премьера в мире 2 октября 1994
Дата выхода
9 ноября 1994 Россия 18+
9 ноября 1994 Казахстан
9 ноября 1994 Украина
9 ноября 1994 Франция
2 октября 1994 Чехия
Производство Studio Trite, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Zivot a neobycejna dobrodruzstvi vojaka Ivana Conkina, Die denkwürdigen Abenteuer des Soldaten Iwan Tschonkin, Il soldato molto semplice Ivan Chonkin, Iván Csonkin közkatona élete és különleges kalandjai, Las aventuras de Iván Chonkin, Les aventures d'Ivan Tchonkine, Life and Extraordinary Adventures of Private Ivan Chonkin, Menige Ivan Conkins liv och märkvärdiga äventyr, Život i priključenija vojnika Ivana Čonkina, Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina, Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина, Солдат Иван Чонкин
Режиссер
Иржи Мензель
Иржи Мензель
В ролях
Геннадий Назаров
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
7 IMDb
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