Чужaя война, 2014

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о выходе в прокат О фильме Солдат, погибающий за Родину, идет в бой без страха, но, если он вынужден погибать за чужую страну – все намного сложнее. 1970 год, две мировые сверхдержавы ведут негласную войну на территории стороннего государства. Площадкой выяснения политических взаимоотношений становится Юго-Восточная Азия. Вьетнам объят огнем. Советский Союз направляет стратегическую помощь Северу. В числе военных специалистов, попавших на территорию конфликта, оказываются отряды особого назначения — так называемые трофейщики. Развернуть 4.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2014 Возраст 18+ Режиссер Александр Черняев В ролях Валерий Афанасьев Владимир Дубровский Владислав Демин Александр Фисенко Егор Антонов Все актеры и съемочная группа 2 постера

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