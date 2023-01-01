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Чужaя война Чужaя война
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Chuzhaya voyna

Чужaя война, 2014

2014 / Россия
4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме

Солдат, погибающий за Родину, идет в бой без страха, но, если он вынужден погибать за чужую страну – все намного сложнее. 1970 год, две мировые сверхдержавы ведут негласную войну на территории стороннего государства. Площадкой выяснения политических взаимоотношений становится Юго-Восточная Азия. Вьетнам объят огнем. Советский Союз направляет стратегическую помощь Северу. В числе военных специалистов, попавших на территорию конфликта, оказываются отряды особого назначения — так называемые трофейщики.

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Возраст 18+
Режиссер
Александр Черняев
Александр Черняев
В ролях
Валерий Афанасьев
Валерий Афанасьев
Владимир Дубровский
Владислав Демин
Александр Фисенко
Александр Фисенко
Егор Антонов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чужaя война 2 постера
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Чужaя война
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Кадры из фильма Все кадры
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
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