Чужaя война, 2014

Солдат, погибающий за Родину, идет в бой без страха, но, если он вынужден погибать за чужую страну – все намного сложнее. 1970 год, две мировые сверхдержавы ведут негласную войну на территории стороннего государства. Площадкой выяснения политических взаимоотношений становится Юго-Восточная Азия. Вьетнам объят огнем. Советский Союз направляет стратегическую помощь Северу. В числе военных специалистов, попавших на территорию конфликта, оказываются отряды особого назначения — так называемые трофейщики.