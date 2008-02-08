Louise Desfontaines Кроме взрывчатки, чем ты занимаешься на службе у де Голля? Ты когда-нибудь ходишь на задания?

Gaëlle Lemenech Никогда. Это моя единственная жалоба. Делать бомбы и не взрывать их — очень раздражает.