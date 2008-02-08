Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Шёпот призрака» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Женщины-агенты
7.0
Киноафиша Фильмы Женщины-агенты
7.0

Женщины-агенты

, 2008
Les femmes de l'ombre
Франция / исторический, военный, драма / 18+
Постер фильма Женщины-агенты
7.0

О фильме

Во время Второй Мировой участница французского Сопротивления Луиза Дефонтен после смерти мужа бежит в Лондон, где вскоре оказывается в составе созданной Черчиллем секретной организации SOE. Вскоре приходит и первое задание — вытащить из гитлеровской больницы раненого английского агента, который слишком много знает о готовящейся высадке союзников в Нормандии. Луизе поручается собрать исключительно женскую команду, и в данном случае все средства хороши: и уговоры, и ложь, и угрозы.

В ролях

Софи Марсо
Софи Марсо
Louise Desfontaines
Жюли Депардье
Жюли Депардье
Jeanne Faussier
Мари Жиллен
Мари Жиллен
Suzy Desprez
Дебора Франсуа
Gaëlle Lemenech
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Karl Heindrich
Майя Санса
Майя Санса
Maria Luzzato
Жюльен Буасселье
Жюльен Буасселье
Pierre Desfontaine
Венсан Ротье
Eddy
Фолькер Брух
Фолькер Брух
Lieutenant Becker
Робен Ренуччи
Робен Ренуччи
Melchior
Режиссер Жан-Поль Саломе
Сценарист Жан-Поль Саломе, Laurent Vachaud
Композитор Брюно Куле
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 5 марта 2008
Премьера в мире 8 февраля 2008
Дата выхода
14 мая 2009 Венгрия
16 января 2009 Германия
8 февраля 2008 США
5 марта 2008 Франция
20 октября 2008 Швеция
14 февраля 2013 Южная Корея 15
Бюджет €17 123 930
Сборы в мире $9 274 983
Производство Les Chauves-Souris, Banque Populaire Images 7, Banque Populaire Images 8
Другие названия
Les femmes de l'ombre, Female Agents, Agentes, Agentky za nepriateľskou líniou, Contratadas para Matar, Espías en la sombra, Espies entre les ombres, Fatal Agents, Female Agents - Geheimkommando Phoenix, Femeile din umbra, Hemlig agent, I apostoli, Kémnők, Mulheres de Guerra, Síla odvahy, Siła odwagi, Slepenās aģentes, Varjojen naiset, Η αποστολή, Οι αφανείς ηρωίδες, Жени агенти, Женщины-агенты, Жінки - агенти, レディ・エージェント　第三帝国を滅ぼした女たち, レディ・エージェント 第三帝国を滅ぼした女たち

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Louise Desfontaines Кроме взрывчатки, чем ты занимаешься на службе у де Голля? Ты когда-нибудь ходишь на задания?
Gaëlle Lemenech Никогда. Это моя единственная жалоба. Делать бомбы и не взрывать их — очень раздражает.
Louise Desfontaines Ты можешь выпустить пар со мной во Франции.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Женщины-агенты

Арестуйте меня
Арестуйте меня триллер
2013, Франция
6.3
Форт Саган
Форт Саган исторический, военный, драма
1984, Франция
6.3
В ожидании Ани
В ожидании Ани драма, военный
2019, Великобритания
6.0
Другая мать
Другая мать драма, военный
2017, Великобритания
6.7
Хочешь или нет?
Хочешь или нет? комедия, мелодрама
2014, Франция / Бельгия
6.4
Они были солдатами 2
Они были солдатами 2 боевик, драма
2012, США
5.7
Мистер Пип
Мистер Пип военный, драма
2012, Папуа - Новая Гвинея / Австралия / Новая Зеландия
7.3
Облава
Облава исторический, драма, военный
2010, Германия / Франция / Венгрия
6.9
Последний урок
Последний урок драма
2008, Франция / Бельгия
7.1
Не оглядывайся
Не оглядывайся триллер, драма
2008, Франция
5.9
Семейная тайна
Семейная тайна драма
2007, Франция
6.8
Индустриальные пейзажи
Индустриальные пейзажи документальный
2006, Канада
7.2
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Романовы: Преданность и предательство
Романовы: Преданность и предательство
2026, Россия, исторический, драма
Арахнид
Арахнид
2026, США, ужасы, триллер
«Бабушкины» свитеры забудьте как страшный сон: 3 варианта как утеплиться холодной осенью – и выглядеть как модель с обложки
Не суйтесь в Турцию и Сочи: нашли отдых «все включено» за 35 тысяч на двоих – за границей и в самый пик бархатного сезона
2 взмаха кисточкой по подошве — и ботинки не скользят даже при первых заморозках: классный лайфхак
Любимый сериал Цискаридзе от ВВС — чистая «Игра престолов» без драконов: 100% на Rotten Tomatoes и реальный дворцовый переворот
Кроме «Метода» есть еще 3 крутых сериала про маньяков – захватывают с первой серии и держат интригу до конца
Думала, «Метод» для меня останется №1, а потом запоем посмотрела эти 3 детектива: понравились не меньше
Если бы «Приключения Шурика» снимали в Китае: ИИ нашел актеров на замену советским звездам (фото)
«Аватар» больше не самый кассовый фильм в истории: боевик 7-летней давности только что прибавил Кэмерону седых волос
У «Невского» есть двойник: другой Семенов тоже защищает Петербург, только вместо Архитектора дерется с древним злом
Главной новинкой сезона 2025 была не «Уэнсдэй»: драма с простым как три копейки сюжетом набрала 60 000 000+ просмотров за считанные дни
«Сверхъестественное» предсказало даже чуму в Иркутске: братья Винчестеры предвидели будущее не хуже Симпсонов – топ-5 примеров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше