7.0Les femmes de l'ombre
Женщины-агенты, 2008
Франция / исторический, военный, драма / 18+
О фильме
Во время Второй Мировой участница французского Сопротивления Луиза Дефонтен после смерти мужа бежит в Лондон, где вскоре оказывается в составе созданной Черчиллем секретной организации SOE. Вскоре приходит и первое задание — вытащить из гитлеровской больницы раненого английского агента, который слишком много знает о готовящейся высадке союзников в Нормандии. Луизе поручается собрать исключительно женскую команду, и в данном случае все средства хороши: и уговоры, и ложь, и угрозы.
В ролях
Дебора Франсуа
Gaëlle Lemenech
Венсан Ротье
Eddy
Режиссер Жан-Поль Саломе
Сценарист Жан-Поль Саломе, Laurent Vachaud
Композитор Брюно Куле
Детали фильма
Страна Франция
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 5 марта 2008
Премьера в мире 8 февраля 2008
Дата выхода
|14 мая 2009
|Венгрия
|16 января 2009
|Германия
|8 февраля 2008
|США
|5 марта 2008
|Франция
|20 октября 2008
|Швеция
|14 февраля 2013
|Южная Корея
|15
Бюджет €17 123 930
Сборы в мире $9 274 983
Производство Les Chauves-Souris, Banque Populaire Images 7, Banque Populaire Images 8
Другие названия
Les femmes de l'ombre, Female Agents, Agentes, Agentky za nepriateľskou líniou, Contratadas para Matar, Espías en la sombra, Espies entre les ombres, Fatal Agents, Female Agents - Geheimkommando Phoenix, Femeile din umbra, Hemlig agent, I apostoli, Kémnők, Mulheres de Guerra, Síla odvahy, Siła odwagi, Slepenās aģentes, Varjojen naiset, Η αποστολή, Οι αφανείς ηρωίδες, Жени агенти, Женщины-агенты, Жінки - агенти, レディ・エージェント 第三帝国を滅ぼした女たち, レディ・エージェント 第三帝国を滅ぼした女たち
Обновлено 12 ноября 2020
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