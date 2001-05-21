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Перл Харбор Перл Харбор
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Pearl Harbor

Перл Харбор, 2001

2001 / США
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вторая мировая война. Рэйф и Дэнни - два друга, которые служат в ВВС США. Рэйф заводит роман с медсестрой Эвелин, но командование переводит его в Англию. Тем временем Дэнни и Эвелин оказываются на Гавайских островах, на базе Перл-Харбор. Известие о гибели Рэйфа сближает Эвелин и Дэнни, и у них возникают чувства друг к другу. Они еще не знают, что Рэйфу удалось остаться в живых, а их база скоро подвергнется сильнейшему авианалету японских ВВС.

  • Изначально Мэтт Дэймон должен был сыграть одну из главных ролей, но не смог и появился в фильме в эпизодической роли пулеметчика. Актер снялся бесплатно, в знак уважения к Майклу Бэю.
  • Оригинальным названием сценария фильма было “Теннесси”, а оба главных героя были пилотами истребителей на авианосце “Теннесси”. 
  • Гавайский священник благословил съемочную группу перед началом съемок. Это местный обычай, который соблюдается при съемках фильмов на Гавайских островах.
  • Алек Болдуин провел много часов, тренируясь на авиасимуляторах на базе Форт-Рукер.
  • Фильм был снят за 106 дней.
  • Во время съемок фильма над заброшенной военной базой в Калифорнии летали самолеты. Некоторые местные жители посчитали, что начались реальные боевые действия.
  • В фильме были использованы настоящие японские истребители “Mitsubishi Zero”.

1941 год, США. Вся Европа порабощена нацистами, немецкие танки подходят к Москве. Отделенная двумя океанами от бушующего пламени Второй Мировой, Америка продолжает жить нормальной жизнью — снимается кино, люди ходят в рестораны, на танцы, влюбляются, женятся... Но уже отдан приказ Императора Японии, и сотни самолетов "Зеро" на бреющем полете приближаются к Перл Харбору, главной базе военно-морского флота США.

7 декабря 1941 года, бесславный день, который войдет в историю" — с такими словами обратился к нации президент Рузвельт на следующий день после того, как США потерпели самое сокрушительное поражение в своей истории. Двенадцать кораблей, в том числе восемь линкоров, были потоплены или повреждены. База была практически разрушена.

Но вся эта эпическая битва служит лишь фоном для любовной истории, способной потрясти даже самые черствые души. Рэйф и Дэнни — неразлучные друзья, с детства мечтавшие летать и вместе поступившие на службу в ВВС США. Там Рэйф встречает прекрасную Эвелин и без ума влюбляется в нее. Но война — не место для романтики, и вскоре приказ разлучает троицу — Рэйф отправляется к новому месту службы, а Дэнни и Эвелин судьба забрасывает в Перл Харбор. Там Эвелин получает известие о смерти Рэйфа, и пытается найти утешение у его лучшего друга Дэнни, который давно уже сам тайно влюблен в нее. До бомбардировки Перл Харбора остается один день...

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 3 часа 3 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 31 мая 2001
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 21 мая 2001
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Джон Войт
Джон Войт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Перл Харбор 10 постеров
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Перл Харбор
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