Перл Харбор, 2001

1941 год, США. Вся Европа порабощена нацистами, немецкие танки подходят к Москве. Отделенная двумя океанами от бушующего пламени Второй Мировой, Америка продолжает жить нормальной жизнью — снимается кино, люди ходят в рестораны, на танцы, влюбляются, женятся... Но уже отдан приказ Императора Японии, и сотни самолетов "Зеро" на бреющем полете приближаются к Перл Харбору, главной базе военно-морского флота США.

7 декабря 1941 года, бесславный день, который войдет в историю" — с такими словами обратился к нации президент Рузвельт на следующий день после того, как США потерпели самое сокрушительное поражение в своей истории. Двенадцать кораблей, в том числе восемь линкоров, были потоплены или повреждены. База была практически разрушена.

Но вся эта эпическая битва служит лишь фоном для любовной истории, способной потрясти даже самые черствые души. Рэйф и Дэнни — неразлучные друзья, с детства мечтавшие летать и вместе поступившие на службу в ВВС США. Там Рэйф встречает прекрасную Эвелин и без ума влюбляется в нее. Но война — не место для романтики, и вскоре приказ разлучает троицу — Рэйф отправляется к новому месту службы, а Дэнни и Эвелин судьба забрасывает в Перл Харбор. Там Эвелин получает известие о смерти Рэйфа, и пытается найти утешение у его лучшего друга Дэнни, который давно уже сам тайно влюблен в нее. До бомбардировки Перл Харбора остается один день...