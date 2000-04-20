Ю-571, 2000

Действие разворачивается в разгар Второй мировой войны. Немецкая подлодка U-571 терпит бедствие после череды взрывов глубинных бомб. Командир судна отправляет сигнал с просьбой о помощи, но сообщение перехватывают американцы, рассчитывающие получить доступ к находящейся на борту U-571 шифровальной машине “Энигма”.
1942 год. Немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам ничего: сообщения противника не поддаются расшифровке. И тогда американские моряки получают секретное задание: захватить вражескую субмарину U-571 и находящуюся на ее борту шифровальную машину «Энигма». Захватить… и вернуться обратно!