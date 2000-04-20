Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ю-571 Ю-571
Киноафиша Фильмы Ю-571
U-571

Ю-571, 2000

2000 / Франция / США
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в разгар Второй мировой войны. Немецкая подлодка U-571 терпит бедствие после череды взрывов глубинных бомб. Командир судна отправляет сигнал с просьбой о помощи, но сообщение перехватывают американцы, рассчитывающие получить доступ к находящейся на борту U-571 шифровальной машине “Энигма”.

  • Многие сцены снимались в гигантских резервуарах с водой на Мальте, которые также были задействованы при съемках “Графа Монте-Кристо” (2002) и очень похожи на те, что использовались в научно-фантастическом фильме “Бездна” (1989).
  • Копия американской подводной лодки S-33 находится в Великой гавани в Валлетте, Мальта.
  • Кадры, декорации и модели из фильма были позже повторно использованы для других постановок, включая “Затопленного”, посвященного потере USS Sailfish, и телевизионный фильм “Ghostboat” (2006).
  • Использованная на съемках “Энигма” – не реплика, а подлинный артефакт, полученный от коллекционера специально для картины.
  • Первоначально на главную роль был выбран Майкл Дуглас.
  • Одного из персонажей должен был сыграть Эдвард Нортон, но в итоге актер отказался от участия в проекте ради своего режиссерского дебюта “Сохраняя веру” (2000).

1942 год. Немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам ничего: сообщения противника не поддаются расшифровке. И тогда американские моряки получают секретное задание: захватить вражескую субмарину U-571 и находящуюся на ее борту шифровальную машину «Энигма». Захватить… и вернуться обратно!

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 28 сентября 2000
Премьера в мире 20 апреля 2000
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $62 000 000
Режиссер
Джонатан Мостоу
Джонатан Мостоу
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Джон Бон Джови
Джейк Уэбер
Джейк Уэбер
Дэвид Кит
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ю-571
Охота за «Красным Октябрем»
Охота за «Красным Октябрем» (1990)
5.642857
Фантом
Фантом (2013)
6
Эскадрилья
Эскадрилья "Лафайет" (2006)
7.6
Флаги наших отцов
Флаги наших отцов (2006)
7.6153846
72 метра
72 метра (2004)
7.1578946
Мы были солдатами
Мы были солдатами (2002)
7.230769
Говорящие с ветром
Говорящие с ветром (2002)
7.4615383
К-19
К-19 (2002)
7.3125
В тылу врага
В тылу врага (2001)
6.928571
Идеальный шторм
Идеальный шторм (2000)
8.181818
Багровый прилив
Багровый прилив (1995)
7.2
Дети Уиндермира
Дети Уиндермира (2020)
7.2
Фильм находится в подборках
Фильмы про подводные лодки Фильмы про подводные лодки
Фильмы с Мэттью Макконахи Фильмы с Мэттью Макконахи
Постер фильма Ю-571 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ю-571 смотреть онлайн

Ю-571

Похожие фильмы онлайн

К-19
 
Лес самоубийц
 
Сталинград
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше