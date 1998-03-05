Тонкая красная линия, 1998

Фильм рассказывает о нескольких месяцах жизни армейского подразделения, в том числе об участии этого подразделения в одной из решающих и сложных операций XX-го века — битве за Гвадалканал. Американские пехотинцы посланы на подмогу морским подразделениям, измотанным схваткой с японцами.

В центре фильма — судьба стрелкового батальона: неожиданно спокойная высадка, кровавые бои и трагическое отступление тех, кому удалось выжить.