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The Thin Red Line

Тонкая красная линия, 1998

1998 / США
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Разгар второй мировой войны. Американские пехотинцы готовятся к сражению с японцами за тихоокеанский остров Гуадалканал. Амбициозный полковник Толл хочет добиться победы любой ценой, чтобы получить продвижение по службе, но простые солдаты, измотанные войной, личными проблемами и конфликтами внутри самой роты, просто хотят выжить. На фоне масштабных сражений каждый солдат переживает свою личную трагедию.

  • Большинство сцен с участием Эдриана Броуди были вырезаны из фильма, причем актер узнал об этих изменениях лишь на премьере фильма. Он ожидал увидеть себя в одной из главных ролей и был шокирован увиденным, учитывая, что его персонаж, капрал Файв, был одним из главных героев романа, по которому был снят фильм.
  • Первый фильм, который режиссер-затворник Терренс Малик снял после двадцатилетнего перерыва. 
  • Полный хронометраж фильма составил шесть часов.
  • Выражение “тонкая красная линия” появилось во время Крымской войны и обозначает оборону из последних сил.
  • Из фильма было вырезано множество сцен, в том числе и эпизоды с участием таких звезд как Билл Пуллман, Гэри Олдман, Вигго Мортенсен, Мартин Шин, Джейсон Патрик и Микки Рурк. 
  • Режиссер предпочитал не ждать идеальных погодных условий, а снимать одну и ту же сцену по несколько раз, при разном освещении. В дальнейшем он просто выбирал тот вариант, который казался ему наиболее подходящим.

Фильм рассказывает о нескольких месяцах жизни армейского подразделения, в том числе об участии этого подразделения в одной из решающих и сложных операций XX-го века — битве за Гвадалканал. Американские пехотинцы посланы на подмогу морским подразделениям, измотанным схваткой с японцами.

В центре фильма — судьба стрелкового батальона: неожиданно спокойная высадка, кровавые бои и трагическое отступление тех, кому удалось выжить.

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 23 декабря 1998
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 5 марта 1998
Возраст 16+
Режиссер
Терренс Малик
Терренс Малик
В ролях
Кирк Асеведо
Кирк Асеведо
Шон Пенн
Шон Пенн
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тонкая красная линия 2 постера
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Тонкая красная линия
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 16 февраля 2016, 02:26
Цитата (SwordfishV, 24/08/2014 - 22:04:18):Малик в принципе фанат классической музыки, Циммер это наверное поэтому. Вообще, в ТКЛ,Теренс, все убивает… Читать дальше…
Toporock 16 февраля 2016, 02:26
22\10
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