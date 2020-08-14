Восемь сотен, 2020

Историческая военная драма посвящена событиям японо-китайской войны. В 1937 году группе из четырехсот солдат приказали держать оборону стратегически важного склада в Шанхае. Впереди бойцов ждут четверо суток, которые превратят их в героев и повысят боевой дух всей армии.

«Восемь сотен» — китайский блокбастер, ставший самым кассовым кинотеатральным релизом 2020 года. На подготовку к съемкам ушло десять лет: для фильма были построены реальные здания, соответствующие отображаемой на экране эпохе. Зрители смогут прочувствовать весь ужас происходящего, а динамичные батальные сцены удовлетворят потребности даже искушенных поклонников экшн-жанра.

26 октября 1937 года, начало войны между Китаем и Японией. Китайское командование узнает, что имперские солдаты начинают вторжение в столицу, впоследствии это привдет к печально известной Второй шанхайской битве, продлившейся свыше трех месяцев. Тяжелые потери и опасность блокады вынуждают защитников отступить, а вероятность благоприятного исхода понижается с каждым днем.

Командир 524-го полка 88-й дивизии Национальной революционной армии Китайской Республики Се Цзиньюань (Ду Чунь) поручил 452 офицерам, включая как опытных Лао Хулу (Хуан Чжичжун) и Ян Гуая (Ван Цяньюань), так и совсем юных Сяо Хубэя (Чжан Цзюнъи) и Дуана Ву (Охо Оу), защитить склад Сыхан от наступающего 3-го Императорского батальона, насчитывающего примерно 20 000 боевых единиц. Есть ли у военнослужащих шансы на успех в этой самоубийственной миссии?