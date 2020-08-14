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Восемь сотен Восемь сотен
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Восемь сотен, 2020

2020 / Китай
7.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Китайский боевик об эпичной битве за Шанхай в 1937 году
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Причины посмотреть Факты О фильме

Историческая военная драма посвящена событиям японо-китайской войны. В 1937 году группе из четырехсот солдат приказали держать оборону стратегически важного склада в Шанхае. Впереди бойцов ждут четверо суток, которые превратят их в героев и повысят боевой дух всей армии.

«Восемь сотен» — китайский блокбастер, ставший самым кассовым кинотеатральным релизом 2020 года. На подготовку к съемкам ушло десять лет: для фильма были построены реальные здания, соответствующие отображаемой на экране эпохе. Зрители смогут прочувствовать весь ужас происходящего, а динамичные батальные сцены удовлетворят потребности даже искушенных поклонников экшн-жанра.

26 октября 1937 года, начало войны между Китаем и Японией. Китайское командование узнает, что имперские солдаты начинают вторжение в столицу, впоследствии это привдет к печально известной Второй шанхайской битве, продлившейся свыше трех месяцев. Тяжелые потери и опасность блокады вынуждают защитников отступить, а вероятность благоприятного исхода понижается с каждым днем.

Командир 524-го полка 88-й дивизии Национальной революционной армии Китайской Республики Се Цзиньюань (Ду Чунь) поручил 452 офицерам, включая как опытных Лао Хулу (Хуан Чжичжун) и Ян Гуая (Ван Цяньюань), так и совсем юных Сяо Хубэя (Чжан Цзюнъи) и Дуана Ву (Охо Оу), защитить склад Сыхан от наступающего 3-го Императорского батальона, насчитывающего примерно 20 000 боевых единиц. Есть ли у военнослужащих шансы на успех в этой самоубийственной миссии?

 

 

Это первый в истории неанглоязычный фильм, ставший мировым лидером кассовых сборов по итогам года, что напрямую связано с пандемией COVID-19. Ключевые голливудские релизы были перенесены, так что в местном прокате у «Восьми сотен» попросту не осталось явных конкурентов.

Несмотря на указанные в названии восемь сотен бойцов, в действительности количество солдат, державших оборону склада Сыхан, составило 452 человека.

Премьера состоялась на Китайском национальном кинофестивале 5 июля 2019 года, однако в широкий прокат лента вышла лишь 21 августа 2020 года. Задержка связана с цензурными ограничениями: по требованию партии из первоначального варианта авторы вырезали около 13 минут.

Основные съемки проходили в курортной зоне полуострова Янчэн. Строительство декораций началось в августе 2016 года и заняло тринадцать месяцев. Была застроена территория площадью свыше 133 тысяч квадратных метров, на которой воздвигли 68 зданий в натуральную величину. Съемочный процесс стартовал 9 сентября 2017 года и завершился 27 апреля 2018 года.

Музыку к фильму написали англичанин Руперт Грегсон-Уильямс («Чудо-женщина», «По соображениям совести») и американец Эндрю Кавчински («Новый Человек-паук: Высокое напряжение»).

Гуань Ху («Мистер Шесть», «Подвиг») не только срежиссировал постановку, но и выступил автором сценария. По словам кинематографиста, идея создания «Восьми сотен» пришла к нему за десять лет до премьеры. Проект был одобрен правительством в 2013 году, но его реализация по разным причинам неоднократно откладывалась. 

Осень 1937 года, Шанхай. Войска Императорской армии Японии захватили весь город, кроме международного сектора, имеющего нейтральный статус… и здания склада на другом берегу реки, который защищают оставшиеся в живых 400 солдат китайской армии. Четыре дня и четыре ночи на глазах европейских дипломатов, журналистов и просто мирных жителей разворачивается кровавая драма. Пока на одном берегу реки работают казино и рестораны, на другом идет жуткая военная мясорубка.

7.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 6 мая 2021
Премьера онлайн 11 февраля 2021
Премьера в мире 14 августа 2020
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Гуань Ху
Гуань Ху
В ролях
Ван Цяньюань
Ван Цяньюань
Чжан И
Чжан И
Цзян У
Цзян У
Хуан Чжичжун
Хуан Чжичжун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Восемь сотен 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Про то, как Вторая мировая шла в восточном полушарии, мы знаем не так много, тем более по фильмам. Вспышками — Перл Харбор, Иводзима, Хиросима, Халхин-Гол… Взгляд как-то больше сосредоточен на европейском театре военных действий. Каждый раз странно осознавать, что не менее масштабные бои происходили по всей Азии. Япония конфликтовала с Китаем с начала тридцатых. С 1937 года боевые столкновения перешли в полномасштабную войну, которая стала частью Второй мировой и закончилась…
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Леха 15 мая 2021, 19:14
Не смотрите, если рассчитываете на легкую экскурсионную прогулку по местам боевой славы. В фильме происходит адская мясорубка (которая и есть война)… Читать дальше…
Comon 14 мая 2021, 02:55
Претендент на лучший фильм года, а может и не одного а нескольких лет
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саундтрек фильма Восемь сотен
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьеры мая: Самый кассовый фильм 2020 года, возвращение «Форсажа» и перезапуск «Пилы» 6 мая в кинотеатрах выходит «Прабабушка лёгкого поведения». А для тех, кто решил избежать просмотра этого шедевра, есть немало альтернативных вариантов.
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30 апреля 2021 11:00
Вышел дублированный трейлер китайского военного фильма «Восемь сотен» Это самый кассовый фильм 2020 года.
Написать
19 апреля 2021 11:28
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