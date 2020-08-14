Восемь сотен, 2020

Историческая военная драма посвящена событиям японо-китайской войны. В 1937 году группе из четырехсот солдат приказали держать оборону стратегически важного склада в Шанхае. Впереди бойцов ждут четверо суток, которые превратят их в героев и повысят боевой дух всей армии.
«Восемь сотен» — китайский блокбастер, ставший самым кассовым кинотеатральным релизом 2020 года. На подготовку к съемкам ушло десять лет: для фильма были построены реальные здания, соответствующие отображаемой на экране эпохе. Зрители смогут прочувствовать весь ужас происходящего, а динамичные батальные сцены удовлетворят потребности даже искушенных поклонников экшн-жанра.
26 октября 1937 года, начало войны между Китаем и Японией. Китайское командование узнает, что имперские солдаты начинают вторжение в столицу, впоследствии это привдет к печально известной Второй шанхайской битве, продлившейся свыше трех месяцев. Тяжелые потери и опасность блокады вынуждают защитников отступить, а вероятность благоприятного исхода понижается с каждым днем.
Командир 524-го полка 88-й дивизии Национальной революционной армии Китайской Республики Се Цзиньюань (Ду Чунь) поручил 452 офицерам, включая как опытных Лао Хулу (Хуан Чжичжун) и Ян Гуая (Ван Цяньюань), так и совсем юных Сяо Хубэя (Чжан Цзюнъи) и Дуана Ву (Охо Оу), защитить склад Сыхан от наступающего 3-го Императорского батальона, насчитывающего примерно 20 000 боевых единиц. Есть ли у военнослужащих шансы на успех в этой самоубийственной миссии?
Это первый в истории неанглоязычный фильм, ставший мировым лидером кассовых сборов по итогам года, что напрямую связано с пандемией COVID-19. Ключевые голливудские релизы были перенесены, так что в местном прокате у «Восьми сотен» попросту не осталось явных конкурентов.
Несмотря на указанные в названии восемь сотен бойцов, в действительности количество солдат, державших оборону склада Сыхан, составило 452 человека.
Премьера состоялась на Китайском национальном кинофестивале 5 июля 2019 года, однако в широкий прокат лента вышла лишь 21 августа 2020 года. Задержка связана с цензурными ограничениями: по требованию партии из первоначального варианта авторы вырезали около 13 минут.
Основные съемки проходили в курортной зоне полуострова Янчэн. Строительство декораций началось в августе 2016 года и заняло тринадцать месяцев. Была застроена территория площадью свыше 133 тысяч квадратных метров, на которой воздвигли 68 зданий в натуральную величину. Съемочный процесс стартовал 9 сентября 2017 года и завершился 27 апреля 2018 года.
Музыку к фильму написали англичанин Руперт Грегсон-Уильямс («Чудо-женщина», «По соображениям совести») и американец Эндрю Кавчински («Новый Человек-паук: Высокое напряжение»).
Гуань Ху («Мистер Шесть», «Подвиг») не только срежиссировал постановку, но и выступил автором сценария. По словам кинематографиста, идея создания «Восьми сотен» пришла к нему за десять лет до премьеры. Проект был одобрен правительством в 2013 году, но его реализация по разным причинам неоднократно откладывалась.
Осень 1937 года, Шанхай. Войска Императорской армии Японии захватили весь город, кроме международного сектора, имеющего нейтральный статус… и здания склада на другом берегу реки, который защищают оставшиеся в живых 400 солдат китайской армии. Четыре дня и четыре ночи на глазах европейских дипломатов, журналистов и просто мирных жителей разворачивается кровавая драма. Пока на одном берегу реки работают казино и рестораны, на другом идет жуткая военная мясорубка.