«Положи душу свою на руку и иди» — это мой ответ как режиссера на продолжающиеся массовые убийства палестинцев. Чудо произошло, когда я нашел Фатем Хассону, с которой меня познакомил палестинский друг. С тех пор она позволила мне увидеть Газу, где она сопротивлялась, документируя войну, и я стал связующим звеном между ней и остальным миром из ее «тюрьмы в Газе», как она ее называла. Мы поддерживали эту линию жизни более 200 дней. Биты пикселей и звуков, которыми мы обменялись, стали фильмом, который вы видите. Убийство Фатем 16 апреля 2025 года после израильского нападения на ее дом навсегда меняет его значение.