Положи душу свою на руку и иди

Put Your Soul on Your Hand and Walk
Франция / документальный, драма, военный / 18+
«Положи душу свою на руку и иди» — это мой ответ как режиссера на продолжающиеся массовые убийства палестинцев. Чудо произошло, когда я нашел Фатем Хассону, с которой меня познакомил палестинский друг. С тех пор она позволила мне увидеть Газу, где она сопротивлялась, документируя войну, и я стал связующим звеном между ней и остальным миром из ее «тюрьмы в Газе», как она ее называла. Мы поддерживали эту линию жизни более 200 дней. Биты пикселей и звуков, которыми мы обменялись, стали фильмом, который вы видите. Убийство Фатем 16 апреля 2025 года после израильского нападения на ее дом навсегда меняет его значение.

Фатима Хассуна
Sepideh Farsi
Режиссер Sepideh Farsi
Сценарист Sepideh Farsi
Композитор Cinna Peyghamy
Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 15 мая 2025
Дата выхода
20 ноября 2025 Австралия
24 сентября 2025 Бельгия
27 ноября 2025 Бразилия 14
22 августа 2025 Великобритания 12A
6 ноября 2025 Греция
27 ноября 2025 Италия
1 октября 2025 Люксембург
4 сентября 2025 Нидерланды 12
18 сентября 2025 Португалия M/12
6 марта 2026 Турция
24 сентября 2025 Франция
5 декабря 2025 Япония
Сборы в мире $105 291
Производство Rêves d'Eau Productions, 24 Images, Région des Pays-de-la-Loire
Другие названия
Put Your Soul on Your Hand and Walk, Com a Alma na Mão, Caminha, Guarde o Coração na Palma da Mão e Caminhe, Idź z duszą na dłoni, Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα, 手に魂を込め、歩いてみれば, 把靈魂放在手上行走

7.6 IMDb
