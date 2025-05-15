«Положи душу свою на руку и иди» — это мой ответ как режиссера на продолжающиеся массовые убийства палестинцев. Чудо произошло, когда я нашел Фатем Хассону, с которой меня познакомил палестинский друг. С тех пор она позволила мне увидеть Газу, где она сопротивлялась, документируя войну, и я стал связующим звеном между ней и остальным миром из ее «тюрьмы в Газе», как она ее называла. Мы поддерживали эту линию жизни более 200 дней. Биты пикселей и звуков, которыми мы обменялись, стали фильмом, который вы видите. Убийство Фатем 16 апреля 2025 года после израильского нападения на ее дом навсегда меняет его значение.
|20 ноября 2025
|Австралия
|24 сентября 2025
|Бельгия
|27 ноября 2025
|Бразилия
|14
|22 августа 2025
|Великобритания
|12A
|6 ноября 2025
|Греция
|27 ноября 2025
|Италия
|1 октября 2025
|Люксембург
|4 сентября 2025
|Нидерланды
|12
|18 сентября 2025
|Португалия
|M/12
|6 марта 2026
|Турция
|24 сентября 2025
|Франция
|5 декабря 2025
|Япония