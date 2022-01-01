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Неизвестные страницы из жизни разведчика
Neizvestnye stranitsy iz zhizni razvedchika
Неизвестные страницы из жизни разведчика, 1991
1991 / СССР
5.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
драма
военный
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5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1991
Возраст
12+
Режиссер
Владимир Чеботарев
В ролях
Андрей Алёшин
Богдан Берзиньш
Юрий Дуванов
Марина Голуб
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