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Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне» Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне»
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The Caine Mutiny Court-Martial

Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне», 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Уильям Фридкин
Уильям Фридкин
В ролях
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Джейк Лэси
Джейк Лэси
Моника Рэйманд
Моника Рэйманд
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.2 IMDb
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Постер фильма Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне» 1 постер
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Вышел трейлер последнего фильма Уильяма Фридкина с Кифером Сазерлендом и Лэнсом Реддиком Картина о судебном разбирательстве в связи с бунтом на военном корабле.
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22 сентября 2023 13:45
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