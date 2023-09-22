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Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне»
The Caine Mutiny Court-Martial
Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне», 2023
2023 / США
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Жанр:
драма
военный
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Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Уильям Фридкин
В ролях
Кифер Сазерленд
Джейсон Кларк
Джейк Лэси
Моника Рэйманд
Лэнс Реддик
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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0
голосов
7.2
IMDb
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1 постер
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Вышел трейлер последнего фильма Уильяма Фридкина с Кифером Сазерлендом и Лэнсом Реддиком
Картина о судебном разбирательстве в связи с бунтом на военном корабле.
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22 сентября 2023 13:45
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Барби
Рецензия
Отзывы
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