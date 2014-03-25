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Баллада о солдате Баллада о солдате
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Баллада о солдате, 1959

1959 / СССР
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

19-летний связист Алексей Скворцов смог в одиночку уничтожить два вражеских танка и спасти своих боевых товарищей. За проявленные мужество и находчивость парня хотят наградить орденом, но вместо этого юный герой просит предоставить ему небольшой отпуск. Больше всего Лёша мечтает съездить в родное село, повидаться с матерью и помочь ей по хозяйству. Начальство дает добро, и герой отправляется в путь, полный встреч с самыми разными людьми и их судьбами. Алексей, как может, помогает своим попутчикам, а также знакомится с девушкой Шурой, которая станет его первой - и единственной - любовью…

  • Практически сразу же после начала съемок режиссер Григорий Чухрай сломал ногу и ключицу, поэтому производство картины временно приостановили. Спустя два месяца съемки возобновились и тут же снова замерли, поскольку режиссер заболел брюшным тифом.
  • Роль Алексея Скворцова настолько полюбилась актеру Владимиру Ивашову, что своего первенца он назвал в честь главного героя Алёшей. 
  • Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в 1960 году и был отмечен специальным призом жюри. Впоследствии картина была отмечена целым рядом наград и номинаций, среди которых премия BAFTA за лучший фильм и лучшую работу иностранного актера, а также номинация на “Оскар” за лучший сценарий.

Бесхитростная история о молодом солдате, который получил короткий отпуск домой, признана одним из лучших кинопроизведений, посвященных Великой Отечественной войне. Этот выдающийся фильм вошел в золотой фонд кинематографа, с триумфом обойдя экраны планеты.

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1959
Премьера в России 1 декабря 1959
Премьера онлайн 25 марта 2014
Премьера в мире 1 декабря 1959
Возраст 12+
Режиссер
Григорий Чухрай
Григорий Чухрай
В ролях
Владимир Ивашов
Владимир Ивашов
Жанна Прохоренко
Жанна Прохоренко
Антонина Максимова
Николай Крючков
Николай Крючков
Евгений Урбанский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Баллада о солдате 2 постера
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Баллада о солдате смотреть онлайн

Баллада о солдате
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28 апреля 2017 17:56
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