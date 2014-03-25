Баллада о солдате, 1959

19-летний связист Алексей Скворцов смог в одиночку уничтожить два вражеских танка и спасти своих боевых товарищей. За проявленные мужество и находчивость парня хотят наградить орденом, но вместо этого юный герой просит предоставить ему небольшой отпуск. Больше всего Лёша мечтает съездить в родное село, повидаться с матерью и помочь ей по хозяйству. Начальство дает добро, и герой отправляется в путь, полный встреч с самыми разными людьми и их судьбами. Алексей, как может, помогает своим попутчикам, а также знакомится с девушкой Шурой, которая станет его первой - и единственной - любовью…