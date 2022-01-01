На войне как на войне, 1968

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Младший лейтенант советской гвардии Александр Малешкин, только что окончивший военное училище и еще совсем зеленый, из-за нехватки кадров становится командиром самоходной артиллерийской установки СУ-100, все солдаты которой намного старше и опытнее него. Каждый новый день преподносит герою новое испытание, и командир дивизии им очень недоволен. Сможет ли Малешкин стать настоящим командиром? Развернуть Фильм основан на одноименной повести ленинградского писателя-фронтовика Виктора Курочкина, основанной, в свою очередь, на его собственном опыте ведения военных действий. Курочкин выступил также автором сценария картины.

Фильм снимался в августе 1968 года. По иронии, съемки картины о танковой дивизии, проводившиеся недалеко от чехословацкой границы, совпали с преступным вводом войск в Чехословакию. Советские танки наблюдали многие члены съемочной группы.

Знаменитая песня «Коногон», которую в фильме исполняет антагонист Макар Логотин, впоследствии стала популярнее самого фильма. Переделка старой шахтерской песни, «Конгон» приобрел широкую славу в армейской среде и даже стал гимном нескольких военных подразделений. Он также звучит в картине Леонида Лукова «Большая жизнь». Развернуть Действие происходит в конце войны. Младший лейтенант Малешкин, только что закончивший военное училище, назначен командиром "самоходки". Его экипаж - бывалые бойцы, прошедшие уже не один бой. Их совместная жизнь, боевая и будничная, радости и заботы, мужество и героизм - стали основой фильма. Развернуть 8.0 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 8 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1968 Премьера в России 23 февраля 1969 Премьера в мире 23 февраля 1969 Возраст 12+ Режиссер Виктор Трегубович В ролях Михаил Кононов Олег Борисов Виктор Павлов Федор Одиноков Борис Табаровский Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы шестидесятых годов 1 постер

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