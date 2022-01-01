На войне как на войне, 1968

Младший лейтенант советской гвардии Александр Малешкин, только что окончивший военное училище и еще совсем зеленый, из-за нехватки кадров становится командиром самоходной артиллерийской установки СУ-100, все солдаты которой намного старше и опытнее него. Каждый новый день преподносит герою новое испытание, и командир дивизии им очень недоволен. Сможет ли Малешкин стать настоящим командиром?
Действие происходит в конце войны. Младший лейтенант Малешкин, только что закончивший военное училище, назначен командиром "самоходки". Его экипаж - бывалые бойцы, прошедшие уже не один бой. Их совместная жизнь, боевая и будничная, радости и заботы, мужество и героизм - стали основой фильма.