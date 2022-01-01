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На войне как на войне На войне как на войне
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На войне как на войне, 1968

1968 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Младший лейтенант советской гвардии Александр Малешкин, только что окончивший военное училище и еще совсем зеленый, из-за нехватки кадров становится командиром самоходной артиллерийской установки СУ-100, все солдаты которой намного старше и опытнее него. Каждый новый день преподносит герою новое испытание, и командир дивизии им очень недоволен. Сможет ли Малешкин стать настоящим командиром?

  • Фильм основан на одноименной повести ленинградского писателя-фронтовика Виктора Курочкина, основанной, в свою очередь, на его собственном опыте ведения военных действий. Курочкин выступил также автором сценария картины. 
  • Фильм снимался в августе 1968 года. По иронии, съемки картины о танковой дивизии, проводившиеся недалеко от чехословацкой границы, совпали с преступным вводом войск в Чехословакию. Советские танки наблюдали многие члены съемочной группы. 
  • Знаменитая песня «Коногон», которую в фильме исполняет антагонист Макар Логотин, впоследствии стала популярнее самого фильма. Переделка старой шахтерской песни, «Конгон» приобрел широкую славу в армейской среде и даже стал гимном нескольких военных подразделений. Он также звучит в картине Леонида Лукова «Большая жизнь».

Действие происходит в конце войны. Младший лейтенант Малешкин, только что закончивший военное училище, назначен командиром "самоходки". Его экипаж - бывалые бойцы, прошедшие уже не один бой. Их совместная жизнь, боевая и будничная, радости и заботы, мужество и героизм - стали основой фильма.

8.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1968
Премьера в России 23 февраля 1969
Премьера в мире 23 февраля 1969
Возраст 12+
Режиссер
Виктор Трегубович
В ролях
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Олег Борисов
Олег Борисов
Виктор Павлов
Виктор Павлов
Федор Одиноков
Борис Табаровский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На войне как на войне 1 постер
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На войне как на войне смотреть онлайн

На войне как на войне
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