Конец романа

The End Of The Affair 18+
О фильме

- по одноименному роману Грэма Грина.

Вторая мировая война. Во время прием, устроенного ее богатым мужем Генри, Сара Майлз знакомится с писателем Морисом Бендриксом. Между ними начинается страстный любовный роман. Во время бомбежки Лондона в дом Бендрикса попадает бомба как раз в тот момент, когда пара занималась любовью, и Бендрикс чудом остается жив. После этого случая Сара неожиданно бросает Мориса без всяких объяснений. Позже выясняется, что Сара заключила сделку с Богом, о которой он ничего не знал — она бросила Мориса, чтобы Бог пощадил его во время бомбежки. Когда Морис вновь возникает в ее жизни, Сара понимает, что нарушает обещание, данное Богу. Перед ней возникает духовная дилемма — она борется с чувствами к Морису при этом понимая, что сама смертельно больна.

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 23 марта 2000
Премьера в мире 3 декабря 1999
Дата выхода
17 марта 2000 Россия 16+
11 февраля 2000 Великобритания
27 апреля 2000 Венгрия
24 февраля 2000 Германия
11 февраля 2000 Ирландия
17 марта 2000 Испания
18 февраля 2000 Италия
17 марта 2000 Казахстан
10 декабря 1999 Канада
3 декабря 1999 США
17 марта 2000 Украина
29 марта 2000 Франция
6 апреля 2000 Чехия 15+
22 апреля 2000 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $23 000 000
Сборы в мире $10 827 816
Производство Columbia Pictures
Другие названия
The End of the Affair, El ocaso de un amor, Fundi i një historie, Hranice lásky, Kraj jedne ljubavne priče, Kraj ljubavne priče, La fin d'une liaison, Das Ende einer Affäre, Egy kapcsolat vége, El fin del romance, El final de l'idil·li, Enden på legen, Fim de Caso, Fine di una storia, Jutun loppu, Konec afere, Konec aféry, Koniec romansu, Meilės romano pabaiga, O Fim da Aventura, Sfârșitul aventurii, Slutet på historien, Slutten av et forhold, Slutten på et forhold, Sof Ha-Roman, Ühe armuloo lõpp, Zor Tercih, Το τέλος μιας σχέσης, Конец романа, Крај једне љубавне приче/Kraj jedne ljubavne priče, Крај на врската, Крајот на љубовната врска, Краят на аферата, ことの終わり, 愛情的盡頭
Режиссер
Нил Джордан
Нил Джордан
В ролях
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Стивен Ри
Стивен Ри
Иэн Харт
Иэн Харт
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Цитаты
Maurice Bendrix Я завидую этому чулку.
Sarah Miles Почему?
Maurice Bendrix Потому что он делает то, что я не могу. Целует всю твою ногу. И я завидую этой пуговице.
Sarah Miles Бедная, невинная пуговица.
Maurice Bendrix Она вовсе не невинна. Она с тобой весь день. А меня нет.
Sarah Miles Наверное, ты завидуешь моим туфлям?
Maurice Bendrix Да.
Sarah Miles Почему?
Maurice Bendrix Потому что они уводят тебя от меня.
Кадры из фильма
