Maurice Bendrix Я завидую этому чулку.

Sarah Miles Почему?

Maurice Bendrix Потому что он делает то, что я не могу. Целует всю твою ногу. И я завидую этой пуговице.

Sarah Miles Бедная, невинная пуговица.

Maurice Bendrix Она вовсе не невинна. Она с тобой весь день. А меня нет.

Sarah Miles Наверное, ты завидуешь моим туфлям?

Maurice Bendrix Да.

Sarah Miles Почему?