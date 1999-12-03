- по одноименному роману Грэма Грина.
Вторая мировая война. Во время прием, устроенного ее богатым мужем Генри, Сара Майлз знакомится с писателем Морисом Бендриксом. Между ними начинается страстный любовный роман. Во время бомбежки Лондона в дом Бендрикса попадает бомба как раз в тот момент, когда пара занималась любовью, и Бендрикс чудом остается жив. После этого случая Сара неожиданно бросает Мориса без всяких объяснений. Позже выясняется, что Сара заключила сделку с Богом, о которой он ничего не знал — она бросила Мориса, чтобы Бог пощадил его во время бомбежки. Когда Морис вновь возникает в ее жизни, Сара понимает, что нарушает обещание, данное Богу. Перед ней возникает духовная дилемма — она борется с чувствами к Морису при этом понимая, что сама смертельно больна.
|17 марта 2000
|Россия
|16+
|11 февраля 2000
|Великобритания
|27 апреля 2000
|Венгрия
|24 февраля 2000
|Германия
|11 февраля 2000
|Ирландия
|17 марта 2000
|Испания
|18 февраля 2000
|Италия
|17 марта 2000
|Казахстан
|10 декабря 1999
|Канада
|3 декабря 1999
|США
|17 марта 2000
|Украина
|29 марта 2000
|Франция
|6 апреля 2000
|Чехия
|15+
|22 апреля 2000
|Южная Корея
|18