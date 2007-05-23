Персиполис, 2007

Удивительно красивый и трогательный мультфильм о девочке, которой не повезло (или повезло?!) родится в неподходящее время, в неподходящем месте. Иран, переживший исламистскую революцию – не лучшее пространство для женщин вообще, и для маленьких девочек в частности. В обществе, которое строится религиозными фанатиками, трудно слушать АББу и Iron Maiden и вообще получить хоть какое-то представление об остальном мире. Но, может быть, именно у нее получится?...