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Персиполис Персиполис
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Persepolis

Персиполис, 2007

2007 / Франция / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

История свободолюбивой девочки по имени Маржи, взросление которой проходит на фоне Исламской революции в Иране, падения шахского режима, формирования исламской республики и вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

  • В основу мультфильма положена реальная история французской писательницы иранского происхождения Маржан Сатрапи, которая является автором одноименного графического романа и режиссером ленты наряду с Венсаном Паронно.
  • Мультфильм вызвал бурную реакцию у правительств ряда ближневосточных стран. Так, например, официальные представители Ирана отправили во французское посольство в Тегеране письмо с просьбой о запрете показа фильма. На родине Сатрапи  и ее роман, и показы его экранизации считаются нелегальными.
  • Наряду с лентой и “Безмолвный свет” картина получила премию “Сезар” за лучший дебют и лучший адаптированный сценарий. Также фильм Сатрапи был отмечен призом жюри Каннского фестиваля и номинациями на “Оскар”, “Золотой глобус” и BAFTA.
  • И книга, и фильм Сатрапи названы в честь древнего персидского города Персеполис, являвшегося некогда столицей империи ахменидов.
  • Главную героиню и ее мать озвучили Кьяра Мастроянни и Катрин Денев, которые являются дочерью и матерью в реальной жизни.

Удивительно красивый и трогательный мультфильм о девочке, которой не повезло (или повезло?!) родится в неподходящее время, в неподходящем месте. Иран, переживший исламистскую революцию – не лучшее пространство для женщин вообще, и для маленьких девочек в частности. В обществе, которое строится религиозными фанатиками, трудно слушать АББу и Iron Maiden и вообще получить хоть какое-то представление об остальном мире. Но, может быть, именно у нее получится?...

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 18 октября 2007
Премьера в мире 23 мая 2007
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Марьян Сатрапи
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Даниэль Дарье
Все актеры и съемочная группа
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2 октября 2015 00:00
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