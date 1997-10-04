Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. Макс — гей, и нацисты отправляют его в концлагерь Дахау. Он пытается отрицать, что он гей, и ему дают желтую нашивку, которые давали евреям (в немецких концлагерях каждая группа заключенных носила нашивку определенного цвета: два желтых треугольника, символизировавших звезду Давида — евреям, зеленые треугольники — рецидивистам, красные — политическим преступникам, а розовый треугольник — геям, черным треугольником отмечались заключенные с антиобщественным поведением, под которое попадало лесбиянство). В лагере Макс влюбляется в другого заключенного по имени Хорст, который носит свой розовый треугольник без стеснения. Оба мужчины с помощью любви пытаются хоть как-то забыться от ужасов лагеря.