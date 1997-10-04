Оповещения от Киноафиши
7.1
Склонность

Склонность

Bent 18+
О фильме

Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. Макс — гей, и нацисты отправляют его в концлагерь Дахау. Он пытается отрицать, что он гей, и ему дают желтую нашивку, которые давали евреям (в немецких концлагерях каждая группа заключенных носила нашивку определенного цвета: два желтых треугольника, символизировавших звезду Давида — евреям, зеленые треугольники — рецидивистам, красные — политическим преступникам, а розовый треугольник — геям, черным треугольником отмечались заключенные с антиобщественным поведением, под которое попадало лесбиянство). В лагере Макс влюбляется в другого заключенного по имени Хорст, который носит свой розовый треугольник без стеснения. Оба мужчины с помощью любви пытаются хоть как-то забыться от ужасов лагеря.

Страна Япония / Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 4 октября 1997
Дата выхода
4 октября 1997 Россия 18+
13 марта 1998 Великобритания
4 октября 1997 Казахстан
26 ноября 1997 США
4 октября 1997 Украина
23 апреля 1999 Швеция
MPAA NC-17
Сборы в мире $496 059
Производство Channel Four Films, NDF Inc., ASK Kodansha
Другие названия
Bent, Akumim, Hajlam, Izopačeni, Kalduvus, Piętno, Μπεντ, Другачији, Склонность, ベント 堕ちた饗宴, 生命中不能承受之情
Режиссер
Шон Матиас
В ролях
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Лотер Блюто
Лотер Блюто
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Мик Джаггер
Брайан Веббер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про концентрационные лагеря

Рейтинг фильма

7.1
10 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

