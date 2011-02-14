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Кориолан Кориолан
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Coriolanus

Кориолан, 2011

2011 / Великобритания
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Действие одноименной шекспировской трагедии перенесено в наши дни. В Риме назревает бунт – голодающий народ требует у властей хлеба. Войска под командованием Гая Марция разгоняют протестующих. Тем временем в руки военного совета попадает видеозапись, на которой предводитель вольсков Тулл Авфидий допрашивает римского солдата. Выведав у пленника информацию о волнениях в Риме, Тулл убивает его. Гай Марций отправляется в Кориолы, чтобы поквитаться с мятежником. После нескольких сражений Авфидий признает свое поражение и отступает, а Гай Марций возвращается в Рим победителем. Теперь он является главным претендентом на должность консула, но не все сенаторы довольны таким раскладом. Став жертвой интриг, Гай Марций покидает город и отправляется за поддержкой в недавнему противнику…

  • Рэйф Файнс исполнил роль Кориолана не только на экране, но и на сцене – в 2000 году актер принимал участие в постановке лондонского театра “Алмейда”. 
  • Рэйф Файнс и Брайан Кокс (Менениус) в разное время снимались в фильмах о Ганнибале Лектере: Брайан исполнил роль серийного убийцы в картине “Охотник на людей” (1986), а Рэйф сыграл Фрэнсиса Долархайда в “Красном драконе” (2002). 
  • Сцена боя между Кориоланом и Туллом была снята за два дня. 

Сюжет картины основан на легенде о полководце Гае Марцие Кориолане, жившем в Риме в пятом веке до нашей эры. Действие картины из Древнего Рима перенесено в наши дни, и вместо мечей главные герои «Кориолана» сжимают в руках автоматы.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 14 февраля 2011
Возраст 16+
Режиссер
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
В ролях
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кориолан 3 постера
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Кориолан
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14 января 2022 18:28
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