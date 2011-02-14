Кориолан, 2011

Действие одноименной шекспировской трагедии перенесено в наши дни. В Риме назревает бунт – голодающий народ требует у властей хлеба. Войска под командованием Гая Марция разгоняют протестующих. Тем временем в руки военного совета попадает видеозапись, на которой предводитель вольсков Тулл Авфидий допрашивает римского солдата. Выведав у пленника информацию о волнениях в Риме, Тулл убивает его. Гай Марций отправляется в Кориолы, чтобы поквитаться с мятежником. После нескольких сражений Авфидий признает свое поражение и отступает, а Гай Марций возвращается в Рим победителем. Теперь он является главным претендентом на должность консула, но не все сенаторы довольны таким раскладом. Став жертвой интриг, Гай Марций покидает город и отправляется за поддержкой в недавнему противнику…