Танки, 2018

- Картина снималась продюсерской компанией «МЕДИА-ТРЕСТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, а также при участии Министерства обороны Российской Федерации.

- Изначально фильм назывался «Увидеть Сталина», однако позже название решили сменить, так как картина рассказывает совсем не о нем

- Работа над фильмом проходила летом и осенью 2017 года на территории Подмосковья и в Санкт-Петербурге

- Финальная часть фильма снималась на Красной площади