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Танки Танки
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Танки, 2018

2018 / Россия
5.6 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Фильм о создании легендарного танка Т-34
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Танки» снял режиссер Ким Дружинин, получивший широкую известность после успешного выхода в прокат его фильма «28 Панфиловцев». В ролях можно увидеть таких актеров, как Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов т Антон Филипенко.

За основу фильма взят реальный исторический факт, когда в 1940 году, когда состоялся пробег на прототипах легендарного танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина. Этот пробег был направлен к Иосифу Сталину для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины. Несмотря на то, что за основу ленты взят исторический факт, создатели картины добавили остросюжетную линию в историю героев, заставив их пройти через много испытаний, прежде чем они смогли триумфально достигнуть своей цели.

 

- Картина снималась продюсерской компанией «МЕДИА-ТРЕСТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, а также при участии Министерства обороны Российской Федерации.

- Изначально фильм назывался «Увидеть Сталина», однако позже название решили сменить, так как картина рассказывает совсем не о нем

- Работа над фильмом проходила летом и осенью 2017 года на территории Подмосковья и в Санкт-Петербурге

- Финальная часть фильма снималась на Красной площади

Фильм расскажет о секретном пробеге в 1940 году на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина к Сталину в Москву для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины, на которой впоследствии был спасен мир от фашистских захватчиков.

5.6 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 апреля 2018
Премьера онлайн 5 июня 2019
Премьера в мире 26 апреля 2018
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Ким Дружинин
Ким Дружинин
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Александр Тютин
Александр Тютин
Алексей Овсянников
Алексей Овсянников
Антон Филипенко
Антон Филипенко
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Между Харьковом и Москвой примерно 650-700 километров. Современная легковушка пробежит их часов за десять. Но у танков скорость другая, да и не рассчитаны они на такой пробег. Поэтому когда Кошкин предложил гнать танки в Москву своим ходом, на него посмотрели как на безумного. Ведь до парада на Красной площади оставалось несколько дней – ясное дело, что опытные образцы Т-34 доехать туда не успеют. Вариантов, однако, не было: везти танки на платформах им запретили (не спрашивайте почему).…
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