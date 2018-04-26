Танки, 2018

Фильм «Танки» снял режиссер Ким Дружинин, получивший широкую известность после успешного выхода в прокат его фильма «28 Панфиловцев». В ролях можно увидеть таких актеров, как Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов т Антон Филипенко.
За основу фильма взят реальный исторический факт, когда в 1940 году, когда состоялся пробег на прототипах легендарного танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина. Этот пробег был направлен к Иосифу Сталину для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины. Несмотря на то, что за основу ленты взят исторический факт, создатели картины добавили остросюжетную линию в историю героев, заставив их пройти через много испытаний, прежде чем они смогли триумфально достигнуть своей цели.
- Картина снималась продюсерской компанией «МЕДИА-ТРЕСТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, а также при участии Министерства обороны Российской Федерации.
- Изначально фильм назывался «Увидеть Сталина», однако позже название решили сменить, так как картина рассказывает совсем не о нем
- Работа над фильмом проходила летом и осенью 2017 года на территории Подмосковья и в Санкт-Петербурге
- Финальная часть фильма снималась на Красной площади
Фильм расскажет о секретном пробеге в 1940 году на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина к Сталину в Москву для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины, на которой впоследствии был спасен мир от фашистских захватчиков.
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