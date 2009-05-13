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First Squad / Faasuto Sukuwaddo

Первый отряд, 2009

2009 / Япония / Россия / Канада
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Великая Отечественная Война. Холодная зима 1942 года. Наступление немцев под Москвой провалилось. Вермахт не в силах сломить ожесточенное сопротивление советских войск. В отчаянной попытке изменить баланс сил на фронте в свою пользу руководство Рейха прибегает к помощи оккультистов. Их план - воскресить духи тевтонских рыцарей и направить их жажду мести на позиции Красной Армии. Командование в Москве бессильно против демонов преисподней. Его последняя надежда - Надя, 14-ти летняя девочка-медиум, которая должна прейти запретную границу миров и призвать на помощь души ее погибших товарищей - Пионеров Первого Отряда: Марата, Лени, Вали и Зины.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 15 октября 2009
Премьера в мире 13 мая 2009
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Ёсихару Асино
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Первый отряд 2 постера
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