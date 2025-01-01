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Рейтинги
6.1
Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша
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Поединок
Поединок
Poyedinok
18+
Напомним о выходе в прокат
криминал
драма
военный
О фильме
Фильм по повести Льва Шейнина «Военная тайна» появился в 1944 году, продолжив собой ряд детективов о сверхсекретном оружии, черных шпионских планах и стойких советских изобретателях.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
1945
Производство
Soyuzdetfilm
Другие названия
Poyedinok, Agentul secret, Alerte à la Gestapo, Der Zweikampf, Duel, I monomahia, Kaksintaistelu, Military Secret, Párviadal, Pojedynek, Segredo Militar, Titokzatos küldetés, Zweikampf, Поединок
Режиссер
Владимир Легошин
В ролях
Сергей Лукьянов
Владимир Белокуров
Андрей Тутышкин
Нина Алисова
Надир Малишевский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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