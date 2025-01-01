Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Поединок
Постер фильма Поединок
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Поединок

Поединок

Poyedinok 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм по повести Льва Шейнина «Военная тайна» появился в 1944 году, продолжив собой ряд детективов о сверхсекретном оружии, черных шпионских планах и стойких советских изобретателях.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1945
Производство Soyuzdetfilm
Другие названия
Poyedinok, Agentul secret, Alerte à la Gestapo, Der Zweikampf, Duel, I monomahia, Kaksintaistelu, Military Secret, Párviadal, Pojedynek, Segredo Militar, Titokzatos küldetés, Zweikampf, Поединок
Режиссер
Владимир Легошин
В ролях
Сергей Лукьянов
Сергей Лукьянов
Владимир Белокуров
Андрей Тутышкин
Нина Алисова
Надир Малишевский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше