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Я - русский солдат
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Я - русский солдат, 1995

1995 / Россия
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

21 июня 1941 года за несколько часов до войны выпускник пограничного училища лейтенант Коля Плужников, бывший московский школьник, попадает в приграничный Брест и в одном из ресторанчиков знакомится с поварихой командирской столовой. Коля и его ночная попутчица Мирра неторопливо возвращаются в часть по улочкам Бреста.

А утром лейтенант Николай Плужников берет на себя командование гарнизоном и принимает первый бой с фашистами. Когда он окажется один на один с врагом, проводником и помощницей ему станет Мирра, прекрасно знающая выходы к крепости.

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 1 января 1995
Премьера в мире 1 января 1995
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Малюков
Андрей Малюков
В ролях
Дмитрий Медведев
Милена Човребова-Арганович
Альберт Арнтгольц
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Александр Лырчиков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я - русский солдат 1 постер
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