Я - русский солдат, 1995

21 июня 1941 года за несколько часов до войны выпускник пограничного училища лейтенант Коля Плужников, бывший московский школьник, попадает в приграничный Брест и в одном из ресторанчиков знакомится с поварихой командирской столовой. Коля и его ночная попутчица Мирра неторопливо возвращаются в часть по улочкам Бреста.

А утром лейтенант Николай Плужников берет на себя командование гарнизоном и принимает первый бой с фашистами. Когда он окажется один на один с врагом, проводником и помощницей ему станет Мирра, прекрасно знающая выходы к крепости.