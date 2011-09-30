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Дорога к свободе
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The Road to Freedom

Дорога к свободе, 2011

2011 / США / Камбоджа
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 30 сентября 2011
Премьера в мире 30 сентября 2011
Возраст 16+
Режиссер
Брендан Мориарти
В ролях
Джошуа Фредерик Смит
Скотт Магвайр
Том Проктер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дорога к свободе 1 постер
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