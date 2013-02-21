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Фильм-эпопея о тернистом пути Эстонии в XX веке на примере одного таллинского домика. Главная героиня, Хельми, появляется в этом доме на свет в 1908 году, там она радуется и страдает, вожделеет и разочаровывается. На нижнем этаже дома проживает киномеханик Юлиус, который не равнодушен к Хельми. В доме оборудован небольшой кинозал, и сюжет закручивается вокруг воспоминаний престарелого киномеханика. Он принимается крутить пленки, иллюстрирующие 1914, 1917, 1918, 1920 годы…
|21 февраля 2013
|Эстония