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Постер фильма Живые картинки
7.3
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7.3

Живые картинки

, 2013
Elavad pildid
Эстония / мелодрама, драма, комедия, военный / 18+
Постер фильма Живые картинки
7.3

О фильме

Фильм-эпопея о тернистом пути Эстонии в XX веке на примере одного таллинского домика. Главная героиня, Хельми, появляется в этом доме на свет в 1908 году, там она радуется и страдает, вожделеет и разочаровывается. На нижнем этаже дома проживает киномеханик Юлиус, который не равнодушен к Хельми. В доме оборудован небольшой кинозал, и сюжет закручивается вокруг воспоминаний престарелого киномеханика. Он принимается крутить пленки, иллюстрирующие 1914, 1917, 1918, 1920 годы…

В ролях

Султан Ака
Ита Эвер
Ита Эвер
Helmi
Ану Ламп
Helmi
Хендрик Тоомпере мл.
Гвидо Кангур
Петер Якоби
Linda Tallinn
Helmi
Mairen Mangusson
Helen
Mairen Mangusson
Helen
Сандра Уусберг
Helmi ema
Сандра Уусберг
Helmi ema
Eduard Valli
Julius
Режиссер Харди Волмер
Сценарист Пеэп Педмансон, Харди Волмер
Композитор Margus Kappel, Ardo Ran Varres
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эстония
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 21 февраля 2013
Дата выхода
21 февраля 2013 Эстония
Бюджет €530 000
Производство Exitfilm
Другие названия
Elavad pildid, Living Images, Żyjące obrazy, Живые картинки, 电影景象

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 февраля 2024

Отзывы о фильме

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