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Королевство пепла Королевство пепла
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Kingdom of Dust

Королевство пепла, 2011

2011 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Адам Смит, заключенный в довольно хорошо освещенный подвал где-то в охваченном войной Багдаде. После того, как первоначальный шок от его захвата проходит, Адам начинает все чаще вступать в конфликт со своими похитителями, требуя знать, собираются ли они убить его, и если да, то почему. Неудивительно, что ему не нравятся ответы, которые он получает, что приводит к ряду затяжных этических споров о природе войны, о зверствах, совершаемых обеими сторонами конфликта, и о, как вы уже догадались, религии.

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Режиссер
Хит Джонс
В ролях
Элиес Габел
Элиес Габел
Стефен Хоган
Стефен Хоган
Али Кхан
Даффер Лабидин
Кристофер Саймон
Все актеры и съемочная группа
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