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The Last of the Mohicans

Последний из Могикан, 1992

1992 / США
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

1757 год. Дочери английского полковника Манро отправляются проведать отца в самый разгар войны за американские колонии. В пути на эскорт нападают представители племени гуронов. Девушек и их спутников ожидала бы ужасная гибель, если бы на помощь им не подоспели молодой человек по прозвищу Соколиный Глаз, его приемный отец Чингачгук, принадлежащий к племени могикан, и брат Ункас. Втроем они сопровождают путников в форт, но по прибытии узнают, что он осажден гуронами. Подмоги ждать неоткуда - предатель перехватил послание полковника с просьбой о подкреплении. Героям предстоит рассчитывать на собственные силы и смекалку.

  • Исполнитель главной роли Дэниел Дэй-Льюис тщательно готовился к роли. Специально для этого фильма он отправился в дикую местность, где жил на протяжении нескольких месяцев. 
  • Съемки сцен осады проходили ночью. Однажды режиссер Майкл Манн принялся ругать помощник за то, что они включили на площадке оранжевый прожектор. Оказалось, что это было… взошедшее солнце. 
  • В массовке фильма снимались более 900 коренных жителей Америки, самыми многочисленными из них были представители племени чероки. 
  • По некоторым сведениям, только на постройку форта было потрачено 6 миллионов долларов.

1757 год. Англо-французская война за американские колонии в самом разгаре. Дочери полковника Манро пытаются пробраться в осажденный французами английский форт. Им на помощь приходит молодой белый охотник Соколиный Глаз. Между Соколиным Глазом, выросшим среди индейцев племени могикан, и старшей из дочерей, утонченной Корой, вспыхивает взаимное чувство.

Но Кора и ее сестра попадают в плен к союзникам французов — гуронам, и от мучительной смерти их могут спасти только Соколиный Глаз и его верные друзья — индейцы…

8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 26 августа 1992
Премьера онлайн 1 июня 2021
Премьера в мире 26 августа 1992
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Манн
Майкл Манн
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Рассел Минс
Мэделин Стоу
Мэделин Стоу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последний из Могикан 4 постера
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