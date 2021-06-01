Последний из Могикан, 1992

1757 год. Дочери английского полковника Манро отправляются проведать отца в самый разгар войны за американские колонии. В пути на эскорт нападают представители племени гуронов. Девушек и их спутников ожидала бы ужасная гибель, если бы на помощь им не подоспели молодой человек по прозвищу Соколиный Глаз, его приемный отец Чингачгук, принадлежащий к племени могикан, и брат Ункас. Втроем они сопровождают путников в форт, но по прибытии узнают, что он осажден гуронами. Подмоги ждать неоткуда - предатель перехватил послание полковника с просьбой о подкреплении. Героям предстоит рассчитывать на собственные силы и смекалку.
1757 год. Англо-французская война за американские колонии в самом разгаре. Дочери полковника Манро пытаются пробраться в осажденный французами английский форт. Им на помощь приходит молодой белый охотник Соколиный Глаз. Между Соколиным Глазом, выросшим среди индейцев племени могикан, и старшей из дочерей, утонченной Корой, вспыхивает взаимное чувство.
Но Кора и ее сестра попадают в плен к союзникам французов — гуронам, и от мучительной смерти их могут спасти только Соколиный Глаз и его верные друзья — индейцы…