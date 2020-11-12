Dragon Seed, La estirpe del dragón, Les Fils du dragon, A Estirpe do Dragão, Canavar tohumu, De zweep, Drachensaat, Drakenzaad, Drakou genna, Draksådd, Estirpe de dragón, La stirpe del drago, Lohikäärmeen satoa, O Filho do Dragão, Sămânţa dragonului, Sinovi zmaja, Smocze nasienie, Потомство дракона
Рейтинг фильма
6.0
Оцените10 голосов
5.9IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Кадры из фильма
Цитаты
Wu LienЖенщина должна быть мягкой, как персиковая кожица — а не жёсткой, как косточка, что никому не приносит пользы.
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