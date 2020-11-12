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Постер фильма Потомство дракона
6.0
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6.0

Потомство дракона

, 1944
Dragon Seed
США / драма, исторический, военный / 18+
Постер фильма Потомство дракона
6.0

О фильме

Жизнь маленькой китайской деревни в корне меняется после вторжения японцев.

В ролях

Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Jade Tan
Уолтер Хьюстон
Линг Тан
Алин МакМэйхон
Жена Линг Тана
Аким Тамирофф
Wu Lien
Херд Хэтфилд
Lao San Tan - Youngest Son
Турхан Бей
Lao Er Tan - Middle Son
Дж. Кэролл Нейш
Japanese Kitchen Overseer
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Third Cousin's Wife
Генри Треверс
Third Cousin
Роберт Байс
Lao Ta Tan - Eldest Son
Режиссер Харольд С. Буке, Джек Конуэй
Сценарист Перл Бак, Маргерит Робертс, Джейн Мерфин
Композитор Герберт Стотхарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 1944
Премьера в мире 20 июля 1944
Дата выхода
20 июля 1944 США
26 декабря 1945 Франция
Бюджет $3 000 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Dragon Seed, La estirpe del dragón, Les Fils du dragon, A Estirpe do Dragão, Canavar tohumu, De zweep, Drachensaat, Drakenzaad, Drakou genna, Draksådd, Estirpe de dragón, La stirpe del drago, Lohikäärmeen satoa, O Filho do Dragão, Sămânţa dragonului, Sinovi zmaja, Smocze nasienie, Потомство дракона

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

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