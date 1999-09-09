Mr. Evans Ты когда-нибудь бывал в Лоуренсе, штат Канзас, молодой человек?

Jack Bull Chiles [с насмешкой] Нет, полагаю, нет, мистер Эванс. Думаю, меня там особо и не ждут.

Mr. Evans Я так и думал. До начала этой войны мой бизнес часто приводил меня туда. Наблюдая, как эти северяне строили город, я видел, как сеются семена нашего разрушения.

Jack Bull Chiles Основание этого города было настоящим началом нашествия янки.

Mr. Evans Я не о численности или даже о проблемах аболиционистов. Всё дело в школе. Прежде чем построить церковь, они построили школу. И впускали туда сыновей портных и дочерей фермеров из всей округи.

Jack Bull Chiles Правописание не поможет крепче держать плуг. Или оружие тоже.

Mr. Evans Нет, не поможет, мистер Чайлз. Но моя мысль в том, что они загоняли всех ребят в ту школу, потому что думали, что все должны думать и говорить одинаково — свободно, как они, не обращая внимания на статус, обычаи, приличия. Вот почему они победят. Потому что верят, что все должны жить и думать как они. А мы проиграем, потому что нам всё равно, как они живут. Мы думаем только о себе.

Jack Bull Chiles Вы хотите сказать, сэр, что мы боремся ни за что?