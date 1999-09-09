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Постер фильма Погоня с Дьяволом
6.8
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6.8

Погоня с Дьяволом

, 1999
Ride With the Devil
США / мелодрама, военный, вестерн, драма / 18+
Постер фильма Погоня с Дьяволом
6.8

О фильме

Соединенные Штаты, 1861 год. Война и хаос. Джейк Роудел и Джек Булл Чайлз появились в банде по одной единственной причине: из-за убийства отца Джека. Объединенные жаждой отмщения, они решают вести кровавую войну с юнионистами. И вскоре неопытные юнцы становятся отчаянными налетчиками. Много раз лишь чудо спасает их. Но однажды судьба совершает смертельный поворот и разлучает их навсегда. Злой рок нависает над Джейком и, кажется, что ему от него не уйти!

В ролях

Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Jake Roedel
Скит Ульрих
Скит Ульрих
Jack Bull Chiles
Дэвид Дарлоу
Asa Chiles
Джон Вилан
Wedding Musician - Accordion
Роджер Лэндис
Джеффри Довер
Джуэл
Sue Lee Shelley
Jeremy W. Auman
Guard
Scott Sener
Guard
Glenn Q. Pierce
Minister
Kathleen Warfel
Mrs. Chiles
Zan McLeod
Wedding Musician - Guitar
Режиссер Энг Ли
Сценарист Джеймс Шеймус, Дэниел Вудрелл
Композитор Майкл Данна
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 9 сентября 1999
Дата выхода
9 сентября 1999 Россия 16+
4 января 2001 Германия
9 сентября 1999 Казахстан
24 ноября 1999 США
9 сентября 1999 Украина
9 мая 2001 Франция
26 августа 2000 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $38 000 000
Сборы в мире $635 096
Производство Universal Pictures, Good Machine
Другие названия
Ride with the Devil, Wer mit dem Teufel reitet, Cabalgando con el diablo, Chevauchée avec le diable, A pokol lovasai, Cabalga con el diablo, Cavalca amb el diable, Cavalcando col diavolo, Cavalgada com o Diabo, Cavalgar com o Diabo, Civil War, Kuradiga sadulas, Lenktynės su velniu, Paholaisen satulassa, Przejażdżka z diabłem, Ride with the Devil - Die Teufelsreiter, Şeytanla yolculuk, To Live On, U sedlu sa đavolom, Zajasi s vragom, Καλπάζοντας με το διάβολο, Да яздиш с дявола, Погоня с Дьяволом, 楽園をください, 與魔鬼共騎, Paseo con el diablo, Ride with.the.Devil

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

Mr. Evans Ты когда-нибудь бывал в Лоуренсе, штат Канзас, молодой человек?
Jack Bull Chiles [с насмешкой] Нет, полагаю, нет, мистер Эванс. Думаю, меня там особо и не ждут.
Mr. Evans Я так и думал. До начала этой войны мой бизнес часто приводил меня туда. Наблюдая, как эти северяне строили город, я видел, как сеются семена нашего разрушения.
Jack Bull Chiles Основание этого города было настоящим началом нашествия янки.
Mr. Evans Я не о численности или даже о проблемах аболиционистов. Всё дело в школе. Прежде чем построить церковь, они построили школу. И впускали туда сыновей портных и дочерей фермеров из всей округи.
Jack Bull Chiles Правописание не поможет крепче держать плуг. Или оружие тоже.
Mr. Evans Нет, не поможет, мистер Чайлз. Но моя мысль в том, что они загоняли всех ребят в ту школу, потому что думали, что все должны думать и говорить одинаково — свободно, как они, не обращая внимания на статус, обычаи, приличия. Вот почему они победят. Потому что верят, что все должны жить и думать как они. А мы проиграем, потому что нам всё равно, как они живут. Мы думаем только о себе.
Jack Bull Chiles Вы хотите сказать, сэр, что мы боремся ни за что?
Mr. Evans Ничуть, мистер Чайлз. Вы боретесь за всё, что у нас когда-то было, как и мой сын. Просто сейчас... у нас этого больше нет.

Отзывы о фильме

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