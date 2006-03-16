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Киноафиша Фильмы Противостояние

Противостояние

Protivostoyanie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В кровопролитных схватках с немцами Красная Армия освободила Молдавию. Для дискредитации наших солдат и офицеров в глазах местного населения немцы оставили в нашем тылу отряд "власовцев". Переодевшись в форму красноармейцев, они убивали женщин, стариков и детей. Местное население уже прокляло тот день, когда пришла Красная Армия. Отряду разведчиков во главе с лейтенантом Бесфамильным была поставлена задача найти и уничтожить фашистских прихвостней.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 16 марта 2006
Дата выхода
16 марта 2006 Россия 16+
16 марта 2006 Казахстан
16 марта 2006 Украина
Производство Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Montek
Другие названия
Protivostoyanie, The Confrontation, Todeskommando Russland 4 - Die Konfrontation, Противостояние
Режиссер
Виталий Воробьев
В ролях
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Ян Цапник
Ян Цапник
Алексей Ильин
Алексей Ильин
Лев Прыгунов
Лев Прыгунов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
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