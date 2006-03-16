В кровопролитных схватках с немцами Красная Армия освободила Молдавию. Для дискредитации наших солдат и офицеров в глазах местного населения немцы оставили в нашем тылу отряд "власовцев". Переодевшись в форму красноармейцев, они убивали женщин, стариков и детей. Местное население уже прокляло тот день, когда пришла Красная Армия. Отряду разведчиков во главе с лейтенантом Бесфамильным была поставлена задача найти и уничтожить фашистских прихвостней.
|16 марта 2006
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|16 марта 2006
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|16 марта 2006
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