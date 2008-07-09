Это история, действие которой проходит во время Чеченской войны. Два русских солдата берут пленного "на обмен". Но пока они ведут его к своей части, эти люди начинают лучше узнавать друг друга и понимать. Это картина не о том, что нас разъединяет. А о том, что объединяет всех людей в мире, независимо от их расы, возраста и религии. О любви и красоте.