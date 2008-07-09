Действие фильма разворачивается в разгар чеченской кампании. Двум русским солдатам удается взять в плен чеченского паренька. Джамал - именно так зовут схваченного юношу - оказывается совершенно непохожим на врага в привычном представлении. Он оказывается… таким же человеком, пусть воспитанным в другой культуре, но имеющим свои взгляды и убеждения, а главное, также не желающем войны. Это становится открытием для одного из солдат - Рубахина. Неожиданно для самого себя он проникается симпатией к пленному парню. Но когда жизнь ставит Рубахина перед выбором - смерть Джамала или гибель сослуживцев - на чью сторону встанет герой?
Это история, действие которой проходит во время Чеченской войны. Два русских солдата берут пленного "на обмен". Но пока они ведут его к своей части, эти люди начинают лучше узнавать друг друга и понимать. Это картина не о том, что нас разъединяет. А о том, что объединяет всех людей в мире, независимо от их расы, возраста и религии. О любви и красоте.
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