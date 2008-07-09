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Постер фильма Пленный
Постер фильма Пленный
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6.5 Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Пленный

Пленный

Plennyy 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в разгар чеченской кампании. Двум русским солдатам удается взять в плен чеченского паренька. Джамал - именно так зовут схваченного юношу - оказывается совершенно непохожим на врага в привычном представлении. Он оказывается… таким же человеком, пусть воспитанным в другой культуре, но имеющим свои взгляды и убеждения, а главное, также не желающем войны. Это становится открытием для одного из солдат - Рубахина. Неожиданно для самого себя он проникается симпатией к пленному парню. Но когда жизнь ставит Рубахина перед выбором - смерть Джамала или гибель сослуживцев - на чью сторону встанет герой?

  • В основу сюжета легла повесть лауреата книжных премий “Большая книга” и “Русский Букер” Владимира Маканина. 
  • Изначально фильм должен был называться так же, как литературный первоисточник - “Кавказский пленный”. 
  • Музыку к фильму написал Леонид Десятников. Композитор также является автором саундтреков к картинам Алексея Учителя “Мания Жизели” (1995), “Дневник его жены” (2000), “Космос как предчувствие” (2005). 
  • Юлия Пересильд (Настя) в дальнейшем снялась еще в двух картинах Алексея Учителя - “Край” (2010) и “Восьмерка” (2013). 
  • Фильм был отмечен призом “За лучшую режиссуру” Международного кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия).

Это история, действие которой проходит во время Чеченской войны. Два русских солдата берут пленного "на обмен". Но пока они ведут его к своей части, эти люди начинают лучше узнавать друг друга и понимать. Это картина не о том, что нас разъединяет. А о том, что объединяет всех людей в мире, независимо от их расы, возраста и религии. О любви и красоте.

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Пленный   
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 9 июля 2008
Дата выхода
11 сентября 2008 Россия Централ Партнершип 18+
11 сентября 2008 Беларусь
11 сентября 2008 Казахстан
7 ноября 2008 Латвия
27 октября 2009 Нидерланды
27 ноября 2009 Польша
11 сентября 2008 Украина
Производство Camera, Rock Films
Другие названия
Plennyy, Captive, Aihmalotos, Captive - Gefangen in Tschetschenien, Gefangen, Gūsteknis, Jeniec, Zajatec, Zakładnik, Пленный, チェチェン包囲網
Режиссер
Алексей Учитель
Алексей Учитель
В ролях
Павел Логачев
Вячеслав Крикунов
Вячеслав Крикунов
Ираклий Мсхалая
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Пленный

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fffff 2 апреля 2015, 12:51
тупой фильм. врать даже не умеют. чеченцы даже разговаривать с ними не стали. тупо! вдумайтесь. реально глупый фильм. так все смешно и весело,а… Читать дальше…
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