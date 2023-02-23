Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В сторону от войны В сторону от войны
Киноафиша Фильмы В сторону от войны

В сторону от войны, 2009

2009 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Во время Великой Отечественной войны артисты поддерживали боевой дух земляков не только в тылу, но и на передовой. Вот и московская труппа во главе с прославленным профессором Соколовым отправляется на фронт, чтобы дать для советских бойцов больше десятка концертов. Прибыв в часть, где должно состояться последнее выступление, молодая жена профессора Марина узнает среди присутствующих своего бывшего возлюбленного. Несколько лет назад они с Александром Громовым нелепо расстались и с тех пор больше не виделись. Капитан тоже узнает девушку и решает предупредить ее об опасности. Дело в том, что с минуты на минуту ожидается вражеский обстрел – выступление артистов стало частью рискованной операции…

  • Режиссер фильма Алексей Козлов известен зрителю по таким работам, как «Всегда говори «всегда» (2003), «Опера. Хроники убойного отдела» (2004-2006), «Черный снег» (2007) и многим другим.
  • Актер Андрей Зибров (политрук Ершов) ранее работал на съемочной площадке сериала «Всегда говори «Всегда» – 4», режиссером котором был Алексей Козлов.
  • Елена Подкаминская (Марина Лозовая) и Валерий Кухарешин (баянист Леонид Белугин) в 2009 году снимались вместе в сериале «Августейший посол». 

Начало Великой Отечественной Войны. Фронтовая агитбригада прибыла на передовую, чтобы поддержать боевой дух солдат. И вдруг сразу после концерта одна из актрис, Маша, встречает здесь человека, которого она любила, и который исчез из ее жизни 5 лет назад. Он — капитан Александр Громов, простой пехотный командир, «пушечное мясо» войны. Несмотря на то, что Маша вышла замуж за народного артиста, за прошедшие годы ее чувства к Александру не угасли. Тем временем из показаний пленного «языка» Громов понимает, что через несколько часов начнется крупное наступление, и начнется оно с атаки на его батальон. Он приказывает агитбригаде срочно уезжать…

5.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Козлов
Алексей Козлов
В ролях
Павел Михайлов
Алексей Комашко
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Борис Смолкин
Борис Смолкин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Запрет
Запрет (2014)
5.1666665
Бой местного значения
Бой местного значения (2008)
6
Лейтенант Суворов
Лейтенант Суворов (2009)
5.3
Смена начинается в шесть
Смена начинается в шесть (1958)
5.214286
На выдохе
На выдохе (2022)
4.142857
Спасти Ленинград
Спасти Ленинград (2019)
5.05
Однажды в пустыне
Однажды в пустыне (2022)
7.9473686
Жить
Жить (2010)
7
Фильм находится в подборках
Лучшие отечественные фильмы про войну Лучшие отечественные фильмы про войну
Постер фильма В сторону от войны 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

В сторону от войны смотреть онлайн

В сторону от войны
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Бой местного значения
 
Лейтенант Суворов
 
Смена начинается в шесть
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 14:00
HYDRA снова с нами, пошел закупать ништяки на KRAKEN - 2krn . me
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши