В сторону от войны, 2009

Во время Великой Отечественной войны артисты поддерживали боевой дух земляков не только в тылу, но и на передовой. Вот и московская труппа во главе с прославленным профессором Соколовым отправляется на фронт, чтобы дать для советских бойцов больше десятка концертов. Прибыв в часть, где должно состояться последнее выступление, молодая жена профессора Марина узнает среди присутствующих своего бывшего возлюбленного. Несколько лет назад они с Александром Громовым нелепо расстались и с тех пор больше не виделись. Капитан тоже узнает девушку и решает предупредить ее об опасности. Дело в том, что с минуты на минуту ожидается вражеский обстрел – выступление артистов стало частью рискованной операции…
Начало Великой Отечественной Войны. Фронтовая агитбригада прибыла на передовую, чтобы поддержать боевой дух солдат. И вдруг сразу после концерта одна из актрис, Маша, встречает здесь человека, которого она любила, и который исчез из ее жизни 5 лет назад. Он — капитан Александр Громов, простой пехотный командир, «пушечное мясо» войны. Несмотря на то, что Маша вышла замуж за народного артиста, за прошедшие годы ее чувства к Александру не угасли. Тем временем из показаний пленного «языка» Громов понимает, что через несколько часов начнется крупное наступление, и начнется оно с атаки на его батальон. Он приказывает агитбригаде срочно уезжать…