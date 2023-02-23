В сторону от войны, 2009

Во время Великой Отечественной войны артисты поддерживали боевой дух земляков не только в тылу, но и на передовой. Вот и московская труппа во главе с прославленным профессором Соколовым отправляется на фронт, чтобы дать для советских бойцов больше десятка концертов. Прибыв в часть, где должно состояться последнее выступление, молодая жена профессора Марина узнает среди присутствующих своего бывшего возлюбленного. Несколько лет назад они с Александром Громовым нелепо расстались и с тех пор больше не виделись. Капитан тоже узнает девушку и решает предупредить ее об опасности. Дело в том, что с минуты на минуту ожидается вражеский обстрел – выступление артистов стало частью рискованной операции…