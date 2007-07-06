Отзывы о фильме
События в картине разворачиваются на оккупированной немцами территории, когда русские люди, каждый из которых сражается за свое отечество, оказываются по разные стороны баррикад. Русские партизаны-саперы борются с немцами и взрывают их технику и железнодорожные составы, а неподалеку в лагерях пленные солдаты вынуждены работать на фашистов и обучать их саперному искусству.
|6 июля 2007
|Россия
|12+
|6 июля 2007
|Казахстан
|6 июля 2007
|Украина