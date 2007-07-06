Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Саперы
Саперы

Саперы

18+
О фильме

События в картине разворачиваются на оккупированной немцами территории, когда русские люди, каждый из которых сражается за свое отечество, оказываются по разные стороны баррикад. Русские партизаны-саперы борются с немцами и взрывают их технику и железнодорожные составы, а неподалеку в лагерях пленные солдаты вынуждены работать на фашистов и обучать их саперному искусству.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 июля 2007
Дата выхода
6 июля 2007 Россия 12+
6 июля 2007 Казахстан
6 июля 2007 Украина
Режиссер
Борис Щербаков
Борис Щербаков
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Ян Цапник
Ян Цапник
Евгений Крылов
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
