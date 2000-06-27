Патриот, 2000

Южная Каролина, 1776 год. Великобритания ведет войну против Америки, борющейся за свою независимость. Бенджамин Мартин, имеющий богатый боевой опыт, отказывается воевать в составе Добровольческой милиции, чтобы сохранить жизни своих семерых детей, которых после смерти жены он воспитывает один. Старший сын, не послушав отца, записывается добровольцем, и война сама приходит в дом Мартина.

Один его сын убит садистом-капитаном по фамилии Кэррингтон, раненого старшего сына уводят в плен. Это переполняет чашу терпения Мартина и, взяв двух других сыновей, а им вряд ли больше десяти лет, он устраивает засаду и освобождает старшего сына, убив, по крайней мере, двадцать англичан. За эту боевую операцию британцы дают ему прозвище Призрак и начинают настоящую охоту за ним. Мартин тем временем набирает добровольцев и ведет партизанскую войну против англичан. Но, прежде всего, Мартин ведет войну против капитана Кэррингтона, такую войну, в которой все средства хороши...