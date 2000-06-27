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The Patriot

Патриот, 2000

2000 / Германия / США
7.9 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

История Бенджамина Мартина, ветерана англо-французской и индейской войн, вдовца, который воспитывает семерых детей и не желает вновь участвовать в военных действиях. Вопреки воле Бенджамина его старший сын Гэбриэл вступает добровольцем в Континентальную армию для борьбы за независимость от Великобритании. С этого момента начинается цепь трагических для семьи Мартинов событий, неразрывно связанных с судьбами всего американского народа.

  • На роль Габриэла претендовало более двух сотен актеров, включая Райана Филиппа и Джейка Джилленхола, который несколько раз проходил прослушивания.
  • Главную роль предлагали Харрисону Форду, но актер отказался от участия в проекте.
  • Все трюки в фильме Хит Леджер выполнял сам, без участия дублера.
  • Изначально для фильма было написано 17 черновых вариантов сценария.
  • Для съемок сцен с домом Шарлотты использовали тот же самый дом, который появляется в фильме “Форрест Гамп” (1994).
  • На роль полковника Тэвингтона хотели пригласить Кевина Спейси, но после оплаты гонорара Мэла Гибсона в размере $25 000 000 в бюджете картины не осталось достаточно средств для гонорара Спейси.
  • Сцены с болотом снимались в арендованной и затопленной оранжерее ботанического сада.

Южная Каролина, 1776 год. Великобритания ведет войну против Америки, борющейся за свою независимость. Бенджамин Мартин, имеющий богатый боевой опыт, отказывается воевать в составе Добровольческой милиции, чтобы сохранить жизни своих семерых детей, которых после смерти жены он воспитывает один. Старший сын, не послушав отца, записывается добровольцем, и война сама приходит в дом Мартина.

Один его сын убит садистом-капитаном по фамилии Кэррингтон, раненого старшего сына уводят в плен. Это переполняет чашу терпения Мартина и, взяв двух других сыновей, а им вряд ли больше десяти лет, он устраивает засаду и освобождает старшего сына, убив, по крайней мере, двадцать англичан. За эту боевую операцию британцы дают ему прозвище Призрак и начинают настоящую охоту за ним. Мартин тем временем набирает добровольцев и ведет партизанскую войну против англичан. Но, прежде всего, Мартин ведет войну против капитана Кэррингтона, такую войну, в которой все средства хороши...

7.9 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 5 октября 2000
Премьера онлайн 15 октября 2021
Премьера в мире 27 июня 2000
Возраст 16+
Режиссер
Роланд Эммерих
Роланд Эммерих
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Хит Леджер
Хит Леджер
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Крис Купер
Крис Купер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Патриот 3 постера
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Патриот

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:34
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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Кадры из фильма Все кадры
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