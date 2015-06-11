Август 1944-го. Советские войска продолжают наступление в Восточной Польше. Подразделение старшего лейтенанта Егорова получает задание — удержать мост, через который планируется переправа частей Советской Армии. Прибыв на позицию, бойцы обнаруживают разрушенный монастырь, а в нем — группу глухих сирот с воспитательницей Евой.

Утратив веру, она нашла смысл жизни в спасении немощных и беззащитных детей. Лейтенант Егоров оказывается перед сложным выбором — выполняя приказ командования, он будет вынужден поставить под угрозу жизнь маленьких поляков. Артиллеристы изо всех сил стараются не допустить смерти детей…