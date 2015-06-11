Действие фильма происходит под конец Великой отечественной войны. Анатолий Егоров, лейтенант-артиллерист, присоединяется к наступлению советских войск на Восточную Польшу. Стратегически важный пункт, который его подразделение вынуждено отстоять, находится неподалеку от католического монастыря, где молодая монахиня Ева укрывает группу глухонемых польских детей. Находясь во внутреннем конфликте между выполнением долга и сочувствием к детям, Егоров решает сделать все, чтобы спасти их жизни…
Август 1944-го. Советские войска продолжают наступление в Восточной Польше. Подразделение старшего лейтенанта Егорова получает задание — удержать мост, через который планируется переправа частей Советской Армии. Прибыв на позицию, бойцы обнаруживают разрушенный монастырь, а в нем — группу глухих сирот с воспитательницей Евой.
Утратив веру, она нашла смысл жизни в спасении немощных и беззащитных детей. Лейтенант Егоров оказывается перед сложным выбором — выполняя приказ командования, он будет вынужден поставить под угрозу жизнь маленьких поляков. Артиллеристы изо всех сил стараются не допустить смерти детей…
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