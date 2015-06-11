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Киноафиша Фильмы Единичка

Единичка

Edinichka 18+
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О фильме

Действие фильма происходит под конец Великой отечественной войны. Анатолий Егоров, лейтенант-артиллерист, присоединяется к наступлению советских войск на Восточную Польшу. Стратегически важный пункт, который его подразделение вынуждено отстоять, находится неподалеку от католического монастыря, где молодая монахиня Ева укрывает группу глухонемых польских детей. Находясь во внутреннем конфликте между выполнением долга и сочувствием к детям, Егоров решает сделать все, чтобы спасти их жизни… 

  • Это дебютный фильм режиссера Кирилла Белевича: ранее он занимался постановкой только телесериалов. Актер по образованию, после окончания театрального училища им. Щепкина он прошел на Высшие курсы режиссеров и сценаристов, где проходил практику у великого польского кинорежиссера Кшиштофа Занусси. 
  • Сценарий фильма написан по повести писателя-фронтовика Александра Николаева «Мы все, не считая детей». В основу фильма положены события, произошедшие с ним на фронте Великой Отечественной войны. 
  • Юные актеры, сыгравшие воспитанников польского монастыря, действительно глухонемые: только так можно было реалистично изобразить их особое восприятие войны. Для работы с детьми на площадке постоянно работал сурдопереводчик. 
     

Август 1944-го. Советские войска продолжают наступление в Восточной Польше. Подразделение старшего лейтенанта Егорова получает задание — удержать мост, через который планируется переправа частей Советской Армии. Прибыв на позицию, бойцы обнаруживают разрушенный монастырь, а в нем — группу глухих сирот с воспитательницей Евой.

Утратив веру, она нашла смысл жизни в спасении немощных и беззащитных детей. Лейтенант Егоров оказывается перед сложным выбором — выполняя приказ командования, он будет вынужден поставить под угрозу жизнь маленьких поляков. Артиллеристы изо всех сил стараются не допустить смерти детей…

Единичка - трейлер
Единичка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 4 июля 2018
Премьера в мире 11 июня 2015
Дата выхода
11 июня 2015 Россия Кинологистика 12+
11 июня 2015 Беларусь
11 июня 2015 Казахстан
7 июля 2015 США
11 июня 2015 Украина
Производство Mars Media
Другие названия
Edinichka, Bataillon No.1, Battery Number One, Jedynka, La unidad, Unidad de Combate, Väike lahinguüksus, Единичка, ブリッジ・オブ・ヘル　独ソ・ポーランド東部戦線
Режиссер
Кирилл Белевич
Кирилл Белевич
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Илья Коробко
Илья Коробко
Анна Прус
Арина Борисова
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
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Единичка

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Единичка - трейлер
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