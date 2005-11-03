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Киноафиша Фильмы Первый после бога

Первый после бога

Pervyy posle Boga 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм, основанный на фактах биографии легендарного капитана-подводника Александра Маринеско, которого Гитлер объявил своим "врагом номер один".

Действие картины разворачивается в 1944 году. Капитан Маринин, одержавший самые громкие победы в истории советского подводного флота, становится мишенью для родных спецслужб, которые не простили ему ни его "непролетарского" происхождения, ни влюбленности в шведскую подданную.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 3 ноября 2005
Дата выхода
3 ноября 2005 Россия Централ Партнершип 16+
10 ноября 2005 Беларусь
10 ноября 2005 Казахстан
10 ноября 2005 США
10 ноября 2005 Украина
23 марта 2006 Чехия
Бюджет $3 400 000
Сборы в мире $1 508 040
Производство Фонд Михаила Калатозова, Fortuna Film XXI, Россия 1
Другие названия
Pervyy posle Boga, Der Erste nach Gott, Isten után az első, Pierwszy po Bogu, Pirmais pēc Dieva, Protos meta ton ena, The First After God, Капитан, Первый после Бога, Пръв след Бога
Режиссер
Василий Чигинский
Василий Чигинский
В ролях
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Юрий Степанов
Юрий Степанов
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Нина Русланова
Нина Русланова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Василий Чигинский – режиссер, который, кажется, способен снять любой фильм. С одной стороны, на его счету – гениальная короткометражка «Красный стрептоцид», где тиранически парализующий ужас ленинградской блокады представал как торжественная мрачная мистерия, а нутряная мука преображалась в очистительный акт сострадания. С другой стороны, Чигинский снял сверхтупой авиабоевик «Зеркальные войны. Отражение первое», где лишенный всякой достоверности мегаломанский сюжет был воплощен при помощи…
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Полинка 2 апреля 2015, 12:51
Вчера смотрела в Джем Холле... Отвратительный фильм. Много нестыковок и много непоняток, по крайней мере для меня. Я вообще не поняла куда делся тот… Читать дальше…
Oksa 2 апреля 2015, 12:51
Фильм интересный. Если не слишком строго судить, то это история любви молодой девушки к своему герою. Возможно не такой сильный фильм как мы привыкли, но посмотрела с удовольствием....
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