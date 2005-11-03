Фильм, основанный на фактах биографии легендарного капитана-подводника Александра Маринеско, которого Гитлер объявил своим "врагом номер один".
Действие картины разворачивается в 1944 году. Капитан Маринин, одержавший самые громкие победы в истории советского подводного флота, становится мишенью для родных спецслужб, которые не простили ему ни его "непролетарского" происхождения, ни влюбленности в шведскую подданную.
|3 ноября 2005
|Россия
|Централ Партнершип
|16+
|10 ноября 2005
|Беларусь
|10 ноября 2005
|Казахстан
|10 ноября 2005
|США
|10 ноября 2005
|Украина
|23 марта 2006
|Чехия