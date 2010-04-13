Щит и меч, 1968

Фильм рассказывает историю советского разведчика Александра Белова, внедрившегося в службу безопасности СС и дослужившегося до звания гаупштурманфюрера. Вместе с должностью Белов получает чрезвычайно секретные и важные сведения, которые необходимо передать руководству советской армии.

Ради этого ему приходится постоянно находиться на грани разоблачения, пережить тяжелое ранение, потерю памяти и организовать освобождение нескольких советских заключенных. Только огромная смелость и выдержка позволят Белову пережить войну.