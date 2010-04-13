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Щит и меч Щит и меч
Киноафиша Фильмы Щит и меч

Щит и меч, 1968

1968 / СССР / Польша / ГДР
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю советского разведчика Александра Белова, внедрившегося в службу безопасности СС и дослужившегося до звания гаупштурманфюрера. Вместе с должностью Белов получает чрезвычайно секретные и важные сведения, которые необходимо передать руководству советской армии.

Ради этого ему приходится постоянно находиться на грани разоблачения, пережить тяжелое ранение, потерю памяти и организовать освобождение нескольких советских заключенных. Только огромная смелость и выдержка позволят Белову пережить войну.

  • Фильм снят по одноименному роману Вадима Кожевникова. Изначально писатель мечтал написать книгу о жизни Рудольфа Абеля, агента СССР в США, но ему намекнули, что по политическим причинам такой сюжет никогда не будет опубликован, и посоветовали взяться за военный период истории.
  • Прототипом главного героя стал реальный советский разведчик Александр Святогоров, заброшенный в немецкий тыл на оккупированных территориях Польши и Словакии и наладивший там огромную агентурную сеть. Во время и после войны он участвовал и лично разработал большое число важнейших операций.
  • Фильм снимался два года на территории ГДР, в том числе в Берлине, Кракове и Калининграде.
  • Кинопоказ последних двух серий фильма собрал у советских экранов почти 50 миллионов зрителей.

Великая Отечественная война. Советский разведчик за несколько лет службы в абвере завоевывает расположение немецкого военного командования. Перевод в СС обеспечивает ему доступ к ценнейшей секретной информации…

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 3 часа 11 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 13 апреля 2010
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Басов
Владимир Басов
В ролях
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Георгий Мартынюк
Валентина Титова
Валентина Титова
Наталья Величко
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Щит и меч 1 постер
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Щит и меч
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