Жизнь прекрасна, 1997

Гвидо - жизнерадостный еврей, который живет в Италии конца 1930-х. Однажды он встречает красавицу Дору и, благодаря своему неиссякаемому оптимизму, покоряет ее сердце. Вскоре они женятся, у них появляется сын Джозуэ и небольшой семейный бизнес. Жизнь кажется безоблачной, но в стране начинают нарастать антисемитские настроения. Всех евреев начинают арестовывать и отправлять в концентрационные лагеря…
Во время II Мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена, итальянка, добровольно последовала вслед за ними. В лагере отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является очень большой игрой за приз в настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в игру и остался жив, прячась в бараке.