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Жизнь прекрасна Жизнь прекрасна
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La Vita è bella / Life is Beautiful

Жизнь прекрасна, 1997

1997 / Италия
9.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Гвидо - жизнерадостный еврей, который живет в Италии конца 1930-х. Однажды он встречает красавицу Дору и, благодаря своему неиссякаемому оптимизму, покоряет ее сердце. Вскоре они женятся, у них появляется сын Джозуэ и небольшой семейный бизнес. Жизнь кажется безоблачной, но в стране начинают нарастать антисемитские настроения. Всех евреев начинают арестовывать и отправлять в концентрационные лагеря…

  • Сценарий фильма написан по мотивам книги “Я победил Гитлера” Рубино Сальмони, итальянского еврея, узника Освенцима. 
  • Николетта Браски, сыгравшая Дору, является реальной женой Роберто Бениньи. 
  • По словам Бениньи, название фильма взято из “Завещания” Льва Троцкого, в котором есть слова: “Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от зла, гнета, насилия и наслаждаются ею вполне”.
  • Роберто Бениньи так обрадовался премии “Оскар” за лучший иностранный фильм, что вскочил на спинку впереди стоящего кресла, когда его объявили победителем. 
  • В 1998 году в Италии был опубликован сценарий фильма, который содержал несколько сцен, не показанных в картине. В частности, в нем есть сцена, где Гвидо становится свидетелем массовой казни партизан, среди которых находится и его друг, Ферруччо.

Во время II Мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена, итальянка, добровольно последовала вслед за ними. В лагере отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является очень большой игрой за приз в настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в игру и остался жив, прячась в бараке.

9.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1997
Премьера онлайн 1 августа 2020
Премьера в мире 20 декабря 1997
Возраст 12+
Режиссер
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
В ролях
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Николетта Браски
Жустино Дурано
Джорджо Кантарини
Хорст Буххольц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жизнь прекрасна 3 постера
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Жизнь прекрасна
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