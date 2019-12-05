Черное Рождество, 2019

Студия Blumhouse Productions порадовала поклонников жанра «хоррор» новым рождественским «ужастиком». Вернее, не совсем новым. «Чёрное рождество» 2019 года можно назвать достойным продолжением традиций «Чёрного Рождества» Боба Кларка (1974) и ремейка Глена Моргана 2006 года.

В центре сюжета всех кинолент «Чёрное Рождество» три основных составляющих – молодые испуганные студентки, таинственный незнакомец и, конечно же, атмосфера Рождества. В первые два раза эта несложная формула дала зрителям фильмы, вошедшие в кинокопилку любимых лент поклонников жанра. В третий раз за дело взялась режиссёр сериала «Навстречу тьме» и триллера «Всегда сияй» Софи Такал, а продюсером стал глава студии Blumhouse, Джейсон Блум («Прочь», «Острые предметы»).

В итоге зрителей ждёт история в лучших традициях жанра: рождественские каникулы, таинственный убийца в плаще, страшный заговор в стенах колледжа и группа студенток, которые отчаянно хотят выжить.

Для тех, кто ещё сомневается в выборе, стоит добавить: Blumhouse Productions известна критикам и поклонникам хоррора как студия, научившаяся совмещать в работе понятия «маленький бюджет» и «высокое качество». Лучшие картины жанра последних лет («Мы», «Стекло», «Сплит», «Хэллоуин» и множество других) принадлежат именно Blumhouse, и Джейсон Блум явно не собирается опускать планку.