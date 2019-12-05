Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черное Рождество Черное Рождество
Киноафиша Фильмы Черное Рождество
Black Christmas

Черное Рождество, 2019

2019 / США
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Написать отзыв
Хоррор от продюсеров фильмов «Прочь» и «Хэллоуин»
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Студия Blumhouse Productions порадовала поклонников жанра «хоррор» новым рождественским «ужастиком». Вернее, не совсем новым. «Чёрное рождество» 2019 года можно назвать достойным продолжением традиций «Чёрного Рождества» Боба Кларка (1974) и ремейка Глена Моргана 2006 года.

В центре сюжета всех кинолент «Чёрное Рождество»  три основных составляющих – молодые испуганные студентки, таинственный незнакомец и, конечно же, атмосфера Рождества. В первые два раза эта несложная формула дала зрителям фильмы, вошедшие в кинокопилку любимых лент поклонников жанра. В третий раз за дело взялась режиссёр сериала «Навстречу тьме» и триллера «Всегда сияй» Софи Такал, а продюсером стал глава студии Blumhouse, Джейсон Блум («Прочь», «Острые предметы»).

В итоге зрителей ждёт история в лучших традициях жанра: рождественские каникулы, таинственный убийца в плаще, страшный заговор в стенах колледжа и группа студенток, которые отчаянно хотят выжить.

Для тех, кто ещё сомневается в выборе, стоит добавить: Blumhouse Productions известна критикам и поклонникам хоррора как студия, научившаяся совмещать в работе понятия «маленький бюджет» и «высокое качество». Лучшие картины жанра последних лет («Мы», «Стекло», «Сплит», «Хэллоуин» и множество других) принадлежат именно Blumhouse, и Джейсон Блум явно не собирается опускать планку.

В США фильму был присвоен рейтинг PG-13, что было встречено с неодобрением родителями подростков. Надо отметить, что изначально студия заявила рейтинг R, однако после тестовых просмотров возрастной ценз был снижен.

Ремейк 2019 года станет первым «Чёрным Рождеством» с рейтингом PG-13. Оригинальный фильм 1974 года и работа Глена Моргана 2006 года вышли в прокат в категории R.

Это первый фильм под названием «Чёрное Рождество», в котором не будет актрисы Андреа Мартин. И также впервые в работе над «Чёрным Рождеством» не будет участвовать режиссёр первой картины и сопродюсер ремейка 2006 года Боб Кларк (1939 – 2007).

Первый трейлер «Чёрного Рождества» был раскритикован фанатами за обилие спойлеров, однако аудитория фильмов Blumhouse уверяет сомневающихся, что в лучших традициях студии картина оставила зрителям ещё множество сюрпризов.

Сценарий оригинального фильма 1974 года был написан канадским писателем Роем Муром и положил начало его карьере в кино. По утверждению самого Мура, идея фильма пришла к нему после серии убийств в Квебеке, произошедших в рождественский сезон. Правда, сами жители Квебека говорят, что это не более чем городская легенда.

Рой Мур работал над сценарием ремейка 2006 года вместе с режиссёром Гленом Морганом. Изначально их дуэт написал совершенно отличную от вошедшей в итоговый вариант концовку – но после тестовых просмотров  финал было решено переснять.

Незнакомец преследует группу студенток во время рождественских каникул.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 декабря 2019
Премьера онлайн 13 февраля 2020
Премьера в мире 5 декабря 2019
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Софи Такал
Софи Такал
В ролях
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Бриттани О’Грэйди
Бриттани О’Грэйди
Ализ Шэннон
Ализ Шэннон
Калеб Эберхардт
Калеб Эберхардт
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Ужасы про Новый год и Рождество Ужасы про Новый год и Рождество
Новинки кино про Новый год и Рождество Новинки кино про Новый год и Рождество
Новинки фильмов про Новый год и Рождество 2018-2021 Новинки фильмов про Новый год и Рождество 2018-2021
Постер фильма Черное Рождество 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Черное Рождество смотреть онлайн

Черное Рождество
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Девушки братства колледжа Готорн не готовы терпеть бесправие мужчин и сражаются за свои права. Они уже добились переноса бюста сексиста-основателя из главного фойе, пытаются найти управу на насильника, а также делают все для отставки «белого гетеросексуального преподавателя», который искажает устройство мира в своих лекциях, игнорируя женский вклад на историю. На Рождество девушки готовят новый сюрприз — выступление-провокацию на конкурсе талантов, призванное обличить всех…
Читать
Евгений Ганин 19 декабря 2019, 21:50
Тупой фемский фильм. Чуждый пониманию отечественного зрителя. Чуждый пониманию нормального человека. И чуждый влсприятию киноценителей.

Итак.
1.… Читать дальше…
Полина Никольская 23 декабря 2019, 23:12
Фильм 10/10,но е сожалению в России народ ужасный что не понимает всей сути фильма.....
Феминизм это не мужененависничество, а просто борьба за права
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Черное Рождество
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши