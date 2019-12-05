Черное Рождество, 2019

Студия Blumhouse Productions порадовала поклонников жанра «хоррор» новым рождественским «ужастиком». Вернее, не совсем новым. «Чёрное рождество» 2019 года можно назвать достойным продолжением традиций «Чёрного Рождества» Боба Кларка (1974) и ремейка Глена Моргана 2006 года.
В центре сюжета всех кинолент «Чёрное Рождество» три основных составляющих – молодые испуганные студентки, таинственный незнакомец и, конечно же, атмосфера Рождества. В первые два раза эта несложная формула дала зрителям фильмы, вошедшие в кинокопилку любимых лент поклонников жанра. В третий раз за дело взялась режиссёр сериала «Навстречу тьме» и триллера «Всегда сияй» Софи Такал, а продюсером стал глава студии Blumhouse, Джейсон Блум («Прочь», «Острые предметы»).
В итоге зрителей ждёт история в лучших традициях жанра: рождественские каникулы, таинственный убийца в плаще, страшный заговор в стенах колледжа и группа студенток, которые отчаянно хотят выжить.
Для тех, кто ещё сомневается в выборе, стоит добавить: Blumhouse Productions известна критикам и поклонникам хоррора как студия, научившаяся совмещать в работе понятия «маленький бюджет» и «высокое качество». Лучшие картины жанра последних лет («Мы», «Стекло», «Сплит», «Хэллоуин» и множество других) принадлежат именно Blumhouse, и Джейсон Блум явно не собирается опускать планку.
В США фильму был присвоен рейтинг PG-13, что было встречено с неодобрением родителями подростков. Надо отметить, что изначально студия заявила рейтинг R, однако после тестовых просмотров возрастной ценз был снижен.
Ремейк 2019 года станет первым «Чёрным Рождеством» с рейтингом PG-13. Оригинальный фильм 1974 года и работа Глена Моргана 2006 года вышли в прокат в категории R.
Это первый фильм под названием «Чёрное Рождество», в котором не будет актрисы Андреа Мартин. И также впервые в работе над «Чёрным Рождеством» не будет участвовать режиссёр первой картины и сопродюсер ремейка 2006 года Боб Кларк (1939 – 2007).
Первый трейлер «Чёрного Рождества» был раскритикован фанатами за обилие спойлеров, однако аудитория фильмов Blumhouse уверяет сомневающихся, что в лучших традициях студии картина оставила зрителям ещё множество сюрпризов.
Сценарий оригинального фильма 1974 года был написан канадским писателем Роем Муром и положил начало его карьере в кино. По утверждению самого Мура, идея фильма пришла к нему после серии убийств в Квебеке, произошедших в рождественский сезон. Правда, сами жители Квебека говорят, что это не более чем городская легенда.
Рой Мур работал над сценарием ремейка 2006 года вместе с режиссёром Гленом Морганом. Изначально их дуэт написал совершенно отличную от вошедшей в итоговый вариант концовку – но после тестовых просмотров финал было решено переснять.
Незнакомец преследует группу студенток во время рождественских каникул.
Итак.
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