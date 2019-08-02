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Конец сезона, 2019

2019 / Россия
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лента рассказывает историю трех сестер, которые несколько лет назад уехали из России. Волей судьбы они оказались в маленьком прибалтийском городке, но никогда не отказывались от надежды вернуться на родину. Однако каждой из них для начала нужно побороть собственных демонов. У всех сестер свои неприятности, но вскоре им придется объединиться перед лицом общего врага. На тихом прибалтийском побережье объявляется опасный убийца.

  • Эта картина вошла в цикл фильмов «Хрестоматия для старших классов» за авторством режиссера Константина Худякова.
  • Фильм считается вольной адаптацией «Трех сестер» Чехова. Однако создатели признаются, что от оригинальной идеи здесь мало что осталось.
  • Съемки фильма велись в городе-курорте Сестрорецке, а также в Выборге Ленинградской области.
  • Константин Худяков ранее уже работал на одной съемочной площадке с актрисами Юлией Снигирь и Анной Чиповской. Речь идет о съемках проекта «Хождение по мукам», являющегося кинематографической версией одноименного романа Алексея Толстого. Там актрисы также играли сестер.
  • Собрать вместе именитых актрис было непросто, поскольку каждая из них была задействована на других проектах. Но режиссер хотел работать именно с ними.

В центре истории три сестры, по воле обстоятельств оказавшиеся за пределами России. Они живут в маленьком прибалтийском городке и, как знаменитые чеховские героини, стремятся в Москву. Но у судьбы на них свои планы.

4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 декабря 2019
Премьера онлайн 26 декабря 2019
Премьера в мире 2 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Константин Худяков
Константин Худяков
В ролях
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Конец сезона 4 постера
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В небольшом прибалтийском городе живут три сестры, которых еще в детстве увезли из России. Здесь они не смогли найти счастье и мечтают о возвращении в прекрасную Москву из юных воспоминаний. Пока это лишь далекие грезы, и сестры вынуждены коротать свои дни в тишине прибрежного городка. Лена сдает комнаты своего большого дома и пытается наладить отношения с мужем, Анна вечерами поет в местном ресторане и грезит о большой любви, а Вера рисует портреты прохожих на центральной городской площади и…
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