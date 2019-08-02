Конец сезона, 2019

Лента рассказывает историю трех сестер, которые несколько лет назад уехали из России. Волей судьбы они оказались в маленьком прибалтийском городке, но никогда не отказывались от надежды вернуться на родину. Однако каждой из них для начала нужно побороть собственных демонов. У всех сестер свои неприятности, но вскоре им придется объединиться перед лицом общего врага. На тихом прибалтийском побережье объявляется опасный убийца.
В центре истории три сестры, по воле обстоятельств оказавшиеся за пределами России. Они живут в маленьком прибалтийском городке и, как знаменитые чеховские героини, стремятся в Москву. Но у судьбы на них свои планы.