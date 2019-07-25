До скорой встречи, 2019

Режиссером ленты стал Дэвид Махмуди. В картине снимались: Лиам МакИнтайр, звезда сериала «Спартак: кровь и песок», Евгения Танаева, которая также была и сценаристом картины, Харви Кейтель, Поппи Дрейтон, Олег Тактаров и другие.
Российско-американская история любви между матерью-одиночкой из Санкт-Петербурга и звездой сборной США по футболу. Получив опасную травму, спортсмен падает духом, но едет отдыхать и знакомится на лайнере с прекрасной русской «золушкой». Они договариваются встретиться на ее родине, но теряют друг друга в большом городе.
- На самом деле, футбольная команда США не прошла отбор на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
Фильм рассказывает об истории любви футбольной звезды из США и матери-одиночки из Санкт-Петербурга. Главный герой в преддверии Чемпионата мира 2018 получает серьёзную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру и отправляется в путешествие, которое изменит не только его жизнь, но и его самого.