Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
До скорой встречи До скорой встречи
Киноафиша Фильмы До скорой встречи
See you soon

До скорой встречи, 2019

2019 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
История любви американской звезды футбола и русской матери-одиночки
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером ленты стал Дэвид Махмуди. В картине снимались: Лиам МакИнтайр, звезда сериала «Спартак: кровь и песок», Евгения Танаева, которая также была и сценаристом картины, Харви Кейтель, Поппи Дрейтон, Олег Тактаров и другие.

Российско-американская история любви между матерью-одиночкой из Санкт-Петербурга и звездой сборной США по футболу. Получив опасную травму, спортсмен падает духом, но едет отдыхать и знакомится на лайнере с прекрасной русской «золушкой». Они договариваются встретиться на ее родине, но теряют друг друга в большом городе.

- На самом деле, футбольная команда США не прошла отбор на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Фильм рассказывает об истории любви футбольной звезды из США и матери-одиночки из Санкт-Петербурга. Главный герой в преддверии Чемпионата мира 2018 получает серьёзную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру и отправляется в путешествие, которое изменит не только его жизнь, но и его самого.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера онлайн 26 июля 2019
Премьера в мире 25 июля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэвид Махмуди
Дэвид Махмуди
В ролях
Евгения Танаева
Евгения Танаева
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Лиам МакИнтайр
Лиам МакИнтайр
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Поппи Дрейтон
Поппи Дрейтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма До скорой встречи 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

До скорой встречи смотреть онлайн

До скорой встречи
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Томная блондинка с простым русским именем Лана (Евгения Танаева) живет в Санкт-Петербурге с бесчувственным мужем-чурбаном (Олег Тактаров) и воспитывает маленького сына Дени. Муж хочет, чтобы ребенок занимался боксом, но самому мальчику больше нравится футбол. У него даже есть любимый игрок – американец Райан Хоггс (Лиам Макинтайр, сексапильный Спартак из одноименного сериала), выступающий за клуб из Лос-Анджелеса. На этом месте у зрителей уже потихоньку начинают вылезать глаза из орбит:…
Читать
Александр Шибанов 26 июля 2019, 10:33
"Розовые сопли" про "Золушку". Футболист с ногами "Х". 50-ти летняя "молодуха" с "умирающим" голосом.
Наталия Петряшова 29 июля 2019, 19:37
Людииии! Такого говна я давно не видела🤦‍♀️Мы с подружкой весь фильм про ржали, во-первых, над наивным сюжетом(вернее, бестолковым сюжетом),… Читать дальше…
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дебютантка из России снимется голливудской драме с Лиамом Макинтайером Российская актриса-дебютантка Евгения Танаева исполнит одну из главных ролей в романтической драме «До скорой встречи» с австралийским актером Лиамом Макинтайером, который известен
Написать
3 августа 2017 12:11
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Приложение киноафиши