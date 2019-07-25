До скорой встречи, 2019

Режиссером ленты стал Дэвид Махмуди. В картине снимались: Лиам МакИнтайр, звезда сериала «Спартак: кровь и песок», Евгения Танаева, которая также была и сценаристом картины, Харви Кейтель, Поппи Дрейтон, Олег Тактаров и другие.

Российско-американская история любви между матерью-одиночкой из Санкт-Петербурга и звездой сборной США по футболу. Получив опасную травму, спортсмен падает духом, но едет отдыхать и знакомится на лайнере с прекрасной русской «золушкой». Они договариваются встретиться на ее родине, но теряют друг друга в большом городе.