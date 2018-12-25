Белый лебедь, 2018

Если вам понравились фильмы «Черный лебедь» с Натали Портман и «Тоня против всех» с Марго Робби, то картина «Белый лебедь» точно для вас. В центре сюжета окажется Соня Хени — легендарная фигуристка родом из Норвегии, которая трижды покорила Олимпийские игры, а впоследствии стала голливудской актрисой. Лента прольет свет на подробности ее становления и проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться ради достижения успеха.

Режиссером картины «Белый лебедь» выступила Анне Севитски родом из Осло, которая сняла такие фильмы, как «Счастлива до безумия» и «Ближайший». В роли Сони Хени предстала прекрасная норвежская актриса Ине Марие Вильман, игравшая в ленте Йоакима Триера «Реприза».