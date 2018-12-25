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Белый лебедь Белый лебедь
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Sonja: The White Swan

Белый лебедь, 2018

2018 / Норвегия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Олимпийской чемпионке и голливудской диве приходится дорого заплатить за успех
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Если вам понравились фильмы «Черный лебедь» с Натали Портман и «Тоня против всех» с Марго Робби, то картина «Белый лебедь» точно для вас. В центре сюжета окажется Соня Хени — легендарная фигуристка родом из Норвегии, которая трижды покорила Олимпийские игры, а впоследствии стала голливудской актрисой. Лента прольет свет на подробности ее становления и проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться ради достижения успеха.

Режиссером картины «Белый лебедь» выступила Анне Севитски родом из Осло, которая сняла такие фильмы, как «Счастлива до безумия» и «Ближайший». В роли Сони Хени предстала прекрасная норвежская актриса Ине Марие Вильман, игравшая в ленте Йоакима Триера «Реприза».

- Роль главной героини досталась Ине Мари Ульман, норвежской актрисе. Она едва умела кататься на коньках, но для роли увеличила тренировки до 7 дней в неделю и включила туда балетные занятия, а последний период съемок актриса проводила уже ожидая второго ребенка.

- Фильм «Белый лебедь» был показан на кинофестивале «Сандэнс».

- Фигуристка Соня Хени является единственной и трехкратной чемпионкой Олимпийских игр в одиночном катании, а также десятикратной чемпионкой мира и шестикратной Европы. Именно благодаря ей в фигурном катании появились элементы хореографии и короткие юбки. Также Соня сделала успешную карьеру в Голливуде, снявшись в 15 фильмах.

Трехкратная олимпийская чемпионка, голливудская дива, икона, самая богатая женщина своего времени. Она олимпийская чемпионка по фигурному катанию, она покорила Голливуд и купалась в деньгах, но у славы есть цена

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 апреля 2019
Премьера в мире 25 декабря 2018
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Анне Севитски
Анне Севитски
В ролях
Ине Марие Вильман
Ине Марие Вильман
Эльдар Скар
Эльдар Скар
Валин Кэйн
Валин Кэйн
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белый лебедь 3 постера
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Белый лебедь
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«Белый лебедь» (в оригинале Sonja: The White Swan – редкий случай, когда русские локализаторы не добавляют что-то через двоеточие, а убирают) –  история жизни Сони Хени, легендарной норвежской фигуристки и артистки. После трёх подряд выигранных олимпиад (в фильме показана одна, последняя в 1936 в нацистской Германии) красивая двадцатичетырёхлетняя Соня решает забросить спорт и согласиться на предложение американского продюсера стать звездой ледовых шоу. Это…
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