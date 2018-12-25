Белый лебедь, 2018

Если вам понравились фильмы «Черный лебедь» с Натали Портман и «Тоня против всех» с Марго Робби, то картина «Белый лебедь» точно для вас. В центре сюжета окажется Соня Хени — легендарная фигуристка родом из Норвегии, которая трижды покорила Олимпийские игры, а впоследствии стала голливудской актрисой. Лента прольет свет на подробности ее становления и проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться ради достижения успеха.
Режиссером картины «Белый лебедь» выступила Анне Севитски родом из Осло, которая сняла такие фильмы, как «Счастлива до безумия» и «Ближайший». В роли Сони Хени предстала прекрасная норвежская актриса Ине Марие Вильман, игравшая в ленте Йоакима Триера «Реприза».
- Роль главной героини досталась Ине Мари Ульман, норвежской актрисе. Она едва умела кататься на коньках, но для роли увеличила тренировки до 7 дней в неделю и включила туда балетные занятия, а последний период съемок актриса проводила уже ожидая второго ребенка.
- Фильм «Белый лебедь» был показан на кинофестивале «Сандэнс».
- Фигуристка Соня Хени является единственной и трехкратной чемпионкой Олимпийских игр в одиночном катании, а также десятикратной чемпионкой мира и шестикратной Европы. Именно благодаря ей в фигурном катании появились элементы хореографии и короткие юбки. Также Соня сделала успешную карьеру в Голливуде, снявшись в 15 фильмах.
Трехкратная олимпийская чемпионка, голливудская дива, икона, самая богатая женщина своего времени. Она олимпийская чемпионка по фигурному катанию, она покорила Голливуд и купалась в деньгах, но у славы есть цена