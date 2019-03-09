Та еще парочка, 2019

Комедию «Та еще парочка» снял Джонатан Левин, наиболее известен по работе над фильмом «Жизнь прекрасна» с Джозефом Гордоном-Левиттом. В числе его работ также есть комедия «Дочь и мать ее» и зомби-ромком «Тепло наших тел». В главных ролях в новой работе Левина снялись Шарлиз Терон и Сет Роген.
По сюжету амбициозная и успешная Шарлотта после долгих лет встречает эксцентричного журналиста Фреда и нанимает его работать над ее предвыборной кампанией. Когда-то давно Фред был безумно влюблен в Шарлотту, поэтому пытается вновь ее очаровать. Между ними нет ничего общего, кроме работы. Но кто знает, совсем скоро это может измениться.
- Фред говорит, что Шарлотта баллотировалась в студенческий совет в 1991 году, когда ей было 16 лет, а ему 13 лет. Исходя из этого, Шарлотте сейчас 44 года, а Фреду 41. Во время съемок Шарлиз было 41, а Сету было 35.
- Это уже пятая совместная работа Сета Рогена и Рендалла Парка.
- Когда Роген надевает рубашку и идет в океан на Филиппинах, его штаны уже мокрые, еще до входа в воду.
- Утверждается, что Шарлотта Филд - самый молодой госсекретарь США. Хотя ее возраст прямо не указан, подразумевается, что ей 41 год. Ричард Раш занимал эту должность в 1817 году, когда ему было 37 лет, а Эдмунд Рэндольф - в 1794 году, когда ему было 40 лет.
- Президент Чэмберс заявляет, что поддержит Шарлотту, если она решит баллотироваться в президенты, хотя для партийных лидеров существует давний прецедент не поддерживать кандидата до тех пор, пока он не выиграет основной процесс.
Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего, кроме того, что она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.