Та еще парочка, 2019

- Фред говорит, что Шарлотта баллотировалась в студенческий совет в 1991 году, когда ей было 16 лет, а ему 13 лет. Исходя из этого, Шарлотте сейчас 44 года, а Фреду 41. Во время съемок Шарлиз было 41, а Сету было 35.

- Это уже пятая совместная работа Сета Рогена и Рендалла Парка.

- Когда Роген надевает рубашку и идет в океан на Филиппинах, его штаны уже мокрые, еще до входа в воду.

- Утверждается, что Шарлотта Филд - самый молодой госсекретарь США. Хотя ее возраст прямо не указан, подразумевается, что ей 41 год. Ричард Раш занимал эту должность в 1817 году, когда ему было 37 лет, а Эдмунд Рэндольф - в 1794 году, когда ему было 40 лет.

- Президент Чэмберс заявляет, что поддержит Шарлотту, если она решит баллотироваться в президенты, хотя для партийных лидеров существует давний прецедент не поддерживать кандидата до тех пор, пока он не выиграет основной процесс.