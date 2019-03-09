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Та еще парочка, 2019

2019 / США
6.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Комедия с Шарлиз Терон и Сетом Рогеном.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Комедию «Та еще парочка» снял Джонатан Левин, наиболее известен по работе над фильмом «Жизнь прекрасна» с Джозефом Гордоном-Левиттом. В числе его работ также есть комедия «Дочь и мать ее» и зомби-ромком «Тепло наших тел». В главных ролях в новой работе Левина снялись Шарлиз Терон и Сет Роген.

По сюжету амбициозная и успешная Шарлотта после долгих лет встречает эксцентричного журналиста Фреда и нанимает его работать над ее предвыборной кампанией. Когда-то давно Фред был безумно влюблен в Шарлотту, поэтому пытается вновь ее очаровать. Между ними нет ничего общего, кроме работы. Но кто знает, совсем скоро это может измениться.

- Фред говорит, что Шарлотта баллотировалась в студенческий совет в 1991 году, когда ей было 16 лет, а ему 13 лет. Исходя из этого, Шарлотте сейчас 44 года, а Фреду 41. Во время съемок Шарлиз было 41, а Сету было 35.

- Это уже пятая совместная работа Сета Рогена и Рендалла Парка.

- Когда Роген надевает рубашку и идет в океан на Филиппинах, его штаны уже мокрые, еще до входа в воду.

- Утверждается, что Шарлотта Филд - самый молодой госсекретарь США. Хотя ее возраст прямо не указан, подразумевается, что ей 41 год. Ричард Раш занимал эту должность в 1817 году, когда ему было 37 лет, а Эдмунд Рэндольф - в 1794 году, когда ему было 40 лет.

- Президент Чэмберс заявляет, что поддержит Шарлотту, если она решит баллотироваться в президенты, хотя для партийных лидеров существует давний прецедент не поддерживать кандидата до тех пор, пока он не выиграет основной процесс.

Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего, кроме того, что она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

6.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 июня 2019
Премьера онлайн 23 июля 2019
Премьера в мире 9 марта 2019
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джонатан Левин
Джонатан Левин
В ролях
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Сет Роген
Сет Роген
Джун Рафаэль
Джун Рафаэль
О’Ши Джексон мл.
О’Ши Джексон мл.
Рави Патель
Рави Патель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Та еще парочка 9 постеров
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Та еще парочка
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Государственный секретарь США Шарлотта Филд (Шарлиз Терон) узнает от президента (Боб Оденкёрк), что он больше не собирается баллотироваться на новый срок. Президент с радостью предлагает самой Шарлотте начать предвыборную гонку, и она, едва сдерживая эмоции, предложение принимает. Вечером позже, на званом ужине среди чиновников и миллиардеров, Шарлотта в толпе заметит очень знакомое лицо. В последний раз она видела его, когда ей самой было шестнадцать. Милый тринадцатилетний Фред Фларски по уши…
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alfiya7163 28 июня 2019, 10:44
Фильм для ВЗРОСЛЫХ. Чисто американский юмор(секс, разврат, наркотики) Прикольный фильм, тема необъезженная, один раз посмотреть можно...
Nadezhda Kuzmina 15 июля 2019, 12:13
Прикольный фильм. Есть смешные моменты. Не подалели что схолили
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Lionsgate и Сет Роген разрабатывают фильм ужасов о проклятой VHS-кассете Поставит фильм режиссер Джонатан Левин.
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12 ноября 2020 12:49
Бокс-офис с 28 по 30 июня: «История игрушек» лидирует в США, «Человек-паук» доминирует в Китае Российский прокат возглавил хоррор «Проклятие Аннабель».
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1 июля 2019 12:00
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25 июня 2019 18:10
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