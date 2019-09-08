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Щегол Щегол
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The Goldfinch

Щегол, 2019

2019 / США
7.4 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Экранизация бестселлера Донны Тартт!
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Причины посмотреть Факты О фильме

В результате теракта в нью-йоркском Метрополитен-музее гибнет мать главного героя. Чудом спасшийся Декер выносит из музея картину «Щегол», написанную в 1654 году учеником Рембрандта. Спустя 14 лет после трагедии Тео пытается разгадать, есть ли связь между рыжеволосой девочкой, которую он видел в тот страшный день в музее, и картиной, которую он украл. Более того, полотно теперь находится в розыске Интерпола.

- Фильм основан на одноименном романе Донны Тартт.

- В 2014 году Тартт получила за этот роман Пулитцеровскую премию.

 

Экранизация получившего мировое признание бестселлера Донны Тартт, ставшей лауреатом Пулитцеровской премии за художественную книгу 2014 года и обладательницей Медали Эндрю Карнеги за лучшее художественное произведение. Теодору Декеру было тринадцать лет, когда его мать погибла при взрыве в Метрополитен-музее. Трагедия изменила всю его жизнь, и на плаву его удерживает лишь хрупкий кусочек надежды родом из того ужасного дня… картина с изображением крошечной птицы, цепью прикованной к насесту.

7.4 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 сентября 2019
Премьера онлайн 1 декабря 2019
Премьера в мире 8 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джон Краули
Джон Краули
В ролях
Энсел Элгорт
Энсел Элгорт
Анайрин Барнард
Анайрин Барнард
Финн Вулфхард
Финн Вулфхард
Оакс Фигли
Оакс Фигли
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Щегол 5 постеров
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Наша рецензия
«Щегол» Донны Тартт – это восемьсот страниц текста. «Щегол» Джона Краули – это два с половиной часа экранного времени. Еще до премьеры фильма было понятно, что цифры не сходятся: объемный, растянутый на десятилетие, сложносочиненный сюжет со множеством персонажей и локаций просто нельзя уместить в такой скромный хронометраж. Но создатели картины все же решили попытаться. Подросток Тео Декер (Оакс Фигли) гулял с мамой по нью-йоркскому Метрополитен-музею,…
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cchonsi 13 сентября 2019, 09:59
Однозначно будет претендовать на Оскар, потрясающая игра каждого актёра и напряжение не отпускает до последнего кадра!
vyelskaya 13 сентября 2019, 18:05
Это невероятный фильм, настолько красиво снятый с потрясающей игрой всех актеров! Мы и плакали, и порой смеялись. Восторг!
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25 сентября 2019 07:33
В центре всего — картина: Вышел новый трейлер фильма «Щегол» Экранизация романа Донны Тартт появится на экранах осенью.
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24 июля 2019 21:22
Мальчик, который выжил: Первый трейлер фильма «Щегол» Экранизация романа Донны Тартт выйдет на экраны осенью.
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