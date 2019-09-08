Щегол, 2019

Экранизация получившего мировое признание бестселлера Донны Тартт, ставшей лауреатом Пулитцеровской премии за художественную книгу 2014 года и обладательницей Медали Эндрю Карнеги за лучшее художественное произведение. Теодору Декеру было тринадцать лет, когда его мать погибла при взрыве в Метрополитен-музее. Трагедия изменила всю его жизнь, и на плаву его удерживает лишь хрупкий кусочек надежды родом из того ужасного дня… картина с изображением крошечной птицы, цепью прикованной к насесту.