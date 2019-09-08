Щегол, 2019

В результате теракта в нью-йоркском Метрополитен-музее гибнет мать главного героя. Чудом спасшийся Декер выносит из музея картину «Щегол», написанную в 1654 году учеником Рембрандта. Спустя 14 лет после трагедии Тео пытается разгадать, есть ли связь между рыжеволосой девочкой, которую он видел в тот страшный день в музее, и картиной, которую он украл. Более того, полотно теперь находится в розыске Интерпола.
- Фильм основан на одноименном романе Донны Тартт.
- В 2014 году Тартт получила за этот роман Пулитцеровскую премию.
Экранизация получившего мировое признание бестселлера Донны Тартт, ставшей лауреатом Пулитцеровской премии за художественную книгу 2014 года и обладательницей Медали Эндрю Карнеги за лучшее художественное произведение. Теодору Декеру было тринадцать лет, когда его мать погибла при взрыве в Метрополитен-музее. Трагедия изменила всю его жизнь, и на плаву его удерживает лишь хрупкий кусочек надежды родом из того ужасного дня… картина с изображением крошечной птицы, цепью прикованной к насесту.