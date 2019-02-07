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На волне, 2018

2018 / Россия
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Документальный фильм о красоте океана и серфинга
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальная лента «На волне» призвана показать зрителям всю красоту мирового океана и серфинга, раскрывая его со всех сторон. На экране появляются разные герои, чьи судьбы складываются уникальным образом. Русская девушка Маша в теории знает все о серфинге и мечтает поймать свою первую волну, отправляясь на Бали, чтобы наконец отдаться практике. Однако там она понимает, что боится глубины. Келли Слейтер — 11-ти кратный чемпион мира, который делится своей историей успеха и побед. Впервые в жизни он сталкивается с проблемой, когда ему необходимо подтвердить свой титул из-за сбоя в системе подсчета очков.

Эти двое не встретятся на экране, но благодаря уникальности каждого из них и особому месту в сердце для океана, зрители смогут проникнуться не только их историями, но и поражающей своей силой и красотой водной поверхности планеты.

- В 2012 году режиссер Инна Блохина уже снимала фильм «На волне», ставший первым российским фильмом о серфинге.

- Саундтрек к фильму исполнили Иракли Пирцхалава и группа Safety code.

- Герой фильма Келли Слейтер является секретным игровым персонажем в популярной скейтерской видеоигре Tony Hawk’s Pro Skater 3.

«На волне» - это первый масштабный российский фильм, который рассказывает о красоте океана и серфинга, раскрывая как спортивную его сторону, так и философскую. Фильм погружает зрителя в судьбы разных людей, заставляя переживать искренние чувства каждого из них. Кто-то борется со своими страхами, а кто-то сражается за возможность оставаться самим собой, разорвав устоявшиеся социальные стереотипы и слившись с первозданной природой.
В фильме сплетены две истории - история Маши - русской девушки, которая мечтает поймать свою первую волну и 11-ти кратного чемпиона мира по серфингу Келли Слейтера. Маша, уже зная все о серфинге в теории, приезжает на Бали, что бы научиться серфингу, но сталкивается со своей главной проблемой -  страхом глубокой воды.

Второй герой фильма - Келли Слейтер. Он рассказывает свою историю карьеры в серфинге и как ему удается 11 лет выигрывать первые титулы и держать лидерство в одном из самых сложных видов спорта. В первый раз в жизни он попадает в непривычную для него ситуацию, когда свой титул он будет вынужден подтвердить повторно, из-за сбоя в системе и ошибки в подсчете очков.

Эти два уникальных героя в фильме не встречаются, но зритель понимает какое важное место в их жизни занимает Океан.

 

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6 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 февраля 2019
Премьера в мире 7 февраля 2019
Возраст 0+
Режиссер
Инна Блохина
В ролях
Мэтт Джордж
Келли Слейтер
Никита Замеховский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На волне 2 постера
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