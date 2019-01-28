С любовью, Антоша, 2019

Трогательный фильм-прощание и фильм памяти для актера Антона Ельчина снял режиссер Гаррет Прайс. Несколько режиссеров, которые были близкими друзьями Антона, отказались от съемок этого документального фильма, так как были слишком эмоционально вовлечены.

В картине можно будет увидеть таких друзей Ельчина, как Джей Джей Абрамс, София Бутелла, Кристен Стюарт и многих других. Все они расскажут о работе и общении с Антоном, блестящим молодым актером, чья жизнь нелепо оборвалась 19 июня 2017 года.