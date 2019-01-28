С любовью, Антоша, 2019

Трогательный фильм-прощание и фильм памяти для актера Антона Ельчина снял режиссер Гаррет Прайс. Несколько режиссеров, которые были близкими друзьями Антона, отказались от съемок этого документального фильма, так как были слишком эмоционально вовлечены.
В картине можно будет увидеть таких друзей Ельчина, как Джей Джей Абрамс, София Бутелла, Кристен Стюарт и многих других. Все они расскажут о работе и общении с Антоном, блестящим молодым актером, чья жизнь нелепо оборвалась 19 июня 2017 года.
Международная премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 2019.
Любимым актером Антона был Николас Кейдж.
Антон умер 19 июня 2017 года возле своего дома в Лос-Анджелесе из-за неисправных тормозов своего автомобиля.
24 июня 2016 года актера похоронили на кладбище Маунт Синай (Mount Sinai Memorial Park Cemetery). Затем, в связи с запретом на установку скульптур на этом кладбище, Ельчина перезахоронили на кладбище Hollywood Forever, где был установлен надгробный бронзовый памятник, представляющий собой статую актёра в полный рост.
Документальное посвящение памяти Антона Ельчина («Выживут только любовники», «Стартрек: Возмездие», «Сердца в Атлантиде»), сложенное из трогательных и невероятных, смешных и печальных воспоминаний его родителей и всех, с кем актеру доводилось разделить съемочную площадку: Уиллем Дефо и Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамс и Джоди Фостер не просто собирают портрет актера из его самых знаковых моментов жизни — для всех них Ельчин был верным другом и вдохновляющим примером настоящего творца и вне кино.