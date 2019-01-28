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С любовью, Антоша С любовью, Антоша
Киноафиша Фильмы С любовью, Антоша
Love, Antosha

С любовью, Антоша, 2019

2019 / США
8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Документальный фильм о трагически погибшем актере Антоне Ельчине.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Трогательный фильм-прощание и фильм памяти для актера Антона Ельчина снял режиссер Гаррет Прайс. Несколько режиссеров, которые были близкими друзьями Антона, отказались от съемок этого документального фильма, так как были слишком эмоционально вовлечены.

В картине можно будет увидеть таких друзей Ельчина, как Джей Джей Абрамс, София Бутелла, Кристен Стюарт и многих других. Все они расскажут о работе и общении с Антоном, блестящим молодым актером, чья жизнь нелепо оборвалась 19 июня 2017 года.

Международная премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 2019.

Любимым актером Антона был Николас Кейдж.

Антон умер 19 июня 2017 года возле своего дома в Лос-Анджелесе из-за неисправных тормозов своего автомобиля.

24 июня 2016 года актера похоронили на кладбище Маунт Синай (Mount Sinai Memorial Park Cemetery). Затем, в связи с запретом на установку скульптур на этом кладбище, Ельчина перезахоронили на кладбище Hollywood Forever, где был установлен надгробный бронзовый памятник, представляющий собой статую актёра в полный рост.

Документальное посвящение памяти Антона Ельчина («Выживут только любовники», «Стартрек: Возмездие», «Сердца в Атлантиде»), сложенное из трогательных и невероятных, смешных и печальных воспоминаний его родителей и всех, с кем актеру доводилось разделить съемочную площадку: Уиллем Дефо и Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамс и Джоди Фостер не просто собирают портрет актера из его самых знаковых моментов жизни — для всех них Ельчин был верным другом и вдохновляющим примером настоящего творца и вне кино.

8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 сентября 2019
Премьера онлайн 4 марта 2021
Премьера в мире 28 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Гаррет Прайс
Гаррет Прайс
В ролях
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс
София Бутелла
София Бутелла
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джон Чо
Джон Чо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма С любовью, Антоша 4 постера
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Наша рецензия
То, что фильм Гаррета Прайса – сильная вещь, понимаешь сразу, как только начинается пролог: на стареньком домашнем видео совсем маленький Ельчин показывает постер своего выдуманного фильма и, пританцовывая, с выражением представляет «съёмочную группу» (маму и папу), после чего выбегает из комнаты и зовёт камеру за собой. В этой сцене – формула всего фильма, любовно составленного в основном из проб и кадров Ельчина, этих маленьких зарисовок, главную роль в которых всегда…
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Олеся Григорьева 8 октября 2019, 18:51
Впервые в жизни пишу отзыв о фильме. С Любовью ,Антоша потряс. Фильм -посвящение ,фильм -прощание . Было очень правильно снять его. Все ,кто смотрел… Читать дальше…
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саундтрек фильма С любовью, Антоша
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не "Стартреком" единым: 7 ролей Антона Ельчина, о которых вы могли не знать Большинство знали Антона Ельчина по роли Павла Чехова в перезапуске "Звездного пути". 17-летний вундеркинд, который мог бы дать фору любому взрослому актеру, полюбился зрителям, а съемочная команда настолько привязалась к Ельчину, что после его смерти отказалась искать замену для его персонажа. Сегодня американскому актеру мог бы исполниться 31 год. По этому поводу предлагаем подборку фильмов с его участием, о которых вы могли не знать.
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11 марта 2020 11:39
Памяти Антона Ельчина: Трейлер фильма «С любовью, Антоша» Актёр погиб три года назад.
Написать
11 июня 2019 12:02
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