«Дандадан: Злой глаз»: Рецензия Киноафиши

Кинотеатральная премьера полнометражного аниме «Дандадан: Злой глаз» состоялась 19 июня, и за прошедший месяц, наверное, только самый ленивый отаку не сходил посмотреть этот фильм на большом экране. На деле это лишь ладно сложенная компиляция трех первых серий второго сезона аниме-сериала — ничего больше. В целом сиквел удался, оставив зрителей в большом шоке и желании узнать, что же будет дальше.

В центре сюжета — путешествие Момо и Кэна на горячие источники, где им предстоит разгадать тайну, связанную с Дзидзи и его таинственным семейством. Вот только все вокруг хотят им помешать достичь правды. Что же такое прячет Дзидзи, бывший возлюбленный Момо?

Пожалуй, ныне «Дандадан» — самое обсуждаемое аниме, которое ворвалось и покорило анимешников своим ритмом, экшеном, юмором и, конечно же, ярким опенингом от Creepy Nuts. «Злой глаз» обладает всеми ключевыми достоинствами проекта, включая визуальное новаторство студии Science Saru и душевную глубину персонажей, несмотря на очевидные «шутки за 300». Это громкое возвращение главных героев в лице Момо и Кэна, но в этот раз в центре внимания оказывается Дзидзи, проходящий через настоящий ад.

Дзидзи становится жертвой всех возможных злоключений — как физических, так и моральных. Он бросается спасать друзей, находящихся под влиянием психических атак червя смерти, и тащит на себе сразу нескольких персонажей сквозь разрушающийся подземный мир, сам получая увечья. Растущие напряжение и тревога достигают апогея благодаря тонкой и динамичной режиссуре Ёсихико Мори и зловеще-таинственному музыкальному сопровождению Кэнсукэ Усио.

Кульминация наступает при встрече Дзидзи и Злого глаза. Визуальное повествование полностью «взрывается»: насыщенные пурпурные и ядовито-оранжевые тона сталкиваются в тревожной, почти психоделической палитрой, создавая пугающе-чарующие образы и силуэты. Герой оказывается всего лишь насильно изолированным ребенком с огромными кровавыми ранами в душе. Так и стираются весь комизм и абсурдность повествовательной части «Дандадана», а вместо этого приходит настоящий рок и ужас. Все это явственно перекликается с реальной жизнью японских подростков, оказавших в эпицентре бесконечного круга домашнего насилия. В очередной раз посредством красочной аниме-рисовки отражаются серьезные и насущные проблемы современного общества. Таким образом, второй сезон полностью меняет тональность истории, раскрывая более глубокие темы, связанные с властью, эксплуатацией и уязвимостью молодежи в мире. Сёнэн перестает быть просто легким жанром о внутреннем росте молодых героев.

В «Дандадане» наступает сокрушительная тьма, где Дзизи остается только поддаться настоящей одержимости. Его облик еще долго не будет покидать мысли ярых фанатов аниме. Но на фоне трагедии подлинное человеческое сочувствие становится самым важным оружием, способным изменить ход игры. Дзидзи протягивает руку страдающему духу, лишь бы тот почувствовал тепло, но оказывается вовлечен в его зловещие планы.

Анимация превращается в вихрь искаженных линий и напряженных движений — то же самое происходит с сознанием превратившегося в антагониста Дзидзи. Момо и Кэн абсолютно не были к этому готовы, мечась между дружескими чувствами и собственным спасением. Рождение нового врага предрешено.

Остается только следить дальше за усердием протагонистов в одолении настоящего зла, но мораль «Дандадана» остается неизменной: за визуальным безумием скрывается история о тех, кто, несмотря ни на что, остается добрым.